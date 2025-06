Musk: Twitter-privéberichten worden vanaf woensdag versleuteld

Privéberichten op Twitter worden vanaf woensdag versleuteld, stelt ceo Elon Musk. Ook belooft Musk dat het 'binnenkort' mogelijk wordt om met gebruikers te voice- en videochatten via het platform, maar wanneer dat precies beschikbaar wordt gemaakt is niet bekend.

Musk laat weten dat de '1.0-versie' van de versleutelde privéberichten vanaf woensdag beschikbaar moet zijn en dat de functie snel 'verfijnd' zal worden. De implementatie van de DM-versleuteling werd in november al een 'prioriteit' genoemd door Musk tijdens een interne vergadering met werknemers, schreef The Verge toentertijd. Ook de mogelijkheid voor gebruikers om te bellen en te videobellen via het platform werd toen al genoemd. Overigens is het al mogelijk om via Twitter Spaces een audiogesprek te starten, maar die gesprekken zijn openbaar en dus bedoeld voor groepen.

Daarnaast is het in de iOS- en Android-versies van Twitter mogelijk gemaakt om op eerdere privéberichten te reageren in plaats van alleen de recentste. Net zoals bijvoorbeeld op WhatsApp moeten gebruikers hiervoor het eerdere bericht ingedrukt houden en voor de optie kiezen, waarna dat bericht als citaat aangehaald wordt en gebruikers erop kunnen reageren. Tot slot is de emoijkeuze voor DM's verruimd. Deze twee functies zijn direct beschikbaar.