Versleuteling van Twitter-dm's is enkel beschikbaar voor betalende Blue-abonnees

De end-to-endencryptie voor Twitter-dm's geldt alleen voor Blue-abonnees. Groepsgesprekken kunnen daarnaast niet worden versleuteld en de encryptie is alleen van toepassing op berichtinhoud. Metadata en media worden niet versleuteld.

Dat blijkt uit een hulppagina over de nieuwe end-to-endversleuteling van Twitter-berichten. Eerder deze week zei ceo Elon Musk dat privéberichten op het platform vanaf woensdag versleuteld zouden worden. Nu geeft Twitter daar meer informatie over, waaruit blijkt dat er flinke beperkingen aan de functie zitten.

De belangrijkste beperking is dat berichten alleen versleuteld worden als beide gesprekspartners een geverifieerd account hebben. In de praktijk betekent dat dat de functie alleen beschikbaar is voor abonnees van Twitter Blue of van leden van een geverifieerde organisatie. Beide abonnementen zijn betaald, al kan het bij geverifieerde organisaties ook gaan om een overheidsaccount waarvoor niet betaald hoeft te worden. Het is niet duidelijk of die voorwaarde blijft bestaan of dat ook niet-betalende gebruikers in de toekomst versleutelde berichten kunnen versturen. Twitter schrijft daar niets over. Gebruikers moeten verder ook de recentste iOS- of Android-versie van de Twitter-app of de webapp gebruiken. Alternatieve apps, zelfs officiële zoals Tweetdeck, kunnen nog niet met de encryptie overweg.

Twitter zegt verder ook dat er nog limieten aan de versleuteling zitten. Zo is het nog niet mogelijk om versleuteling in groepschats toe te passen. De versleuteling geldt bovendien alleen voor inhoud van berichten en eventuele emojireacties daarop. Metadata wordt niet versleuteld, net zoals bijlagen als afbeeldingen of video's.

Verder kunnen gebruikers geen versleuteld gesprek voortzetten vanaf een nieuw apparaat of als zij de Twitter-app opnieuw installeren. Als gebruikers uitloggen op hun apparaat, verdwijnen daar ook alle versleutelde berichten op.