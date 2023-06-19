Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-06-2023 15:44 123

27 Nederlandse Kamerleden betalen voor Twitter Blue

19-06-2023 • 15:44

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Politici betalen voor Twitter Blue

27 Nederlandse Tweede Kamerleden betalen voor Twitter Blue. Vooral politici aan de rechterkant van het politieke spectrum, waaronder de VVD, Forum voor Democratie en de PVV, hebben zo'n abonnement, waardoor hun tweets hoger in het algoritme van Twitter verschijnen. Verder betalen twee SP'ers en een D66-Kamerlid voor die zichtbaarheid.

Tweakers bekeek de Twitter-accounts van alle huidige 150 leden van de Tweede Kamer. Daarvan blijken er 27 te betalen voor Twitter Blue. Dat betaalde abonnement biedt enkele gebruikersvoordelen, zoals de mogelijkheid om een tweet te bewerken, maar tweets van Blue-abonnees verschijnen ook hoger in Twitters algoritme. Daarmee is de zichtbaarheid van de betalende politici groter dan die van Kamerleden die niet betalen.

Uit het overzicht blijkt dat het grote merendeel van de desbetreffende Nederlandse politici aan de rechterzijde van het politieke spectrum valt. Slechts een handvol Kamerleden is van midden- of linkse partijen. Zo heeft D66-fractievoorzitter Jan Paternotte een blauw vinkje, net als lijsttrekker van de SP Lilian Marijnissen en haar collega Renske Leijten. Ook betalen twee onafhankelijke Kamerleden voor Twitter Blue. Dat zijn Pieter Omtzigt en Liane den Haan.

Buiten die Kamerleden zijn de blauwe vinkjes voornamelijk te vinden bij de PVV, dat veruit de grootste afnemer van het abonnement is. Van de 16 Kamerleden voor de partij hebben er 9 een blauw vinkje, waaronder partijleider Geert Wilders. Bij Forum voor Democratie hebben 2 Kamerleden een betaald Twitter-account. Daarnaast hebben ex-FvD'ers Wybren van Haga en Olaf Ephraim zo'n account.

Bij de VVD, de grootste partij in de Tweede Kamer, hebben 6 leden een betaald account. De partij heeft 34 Kamerzetels.

Het is overigens niet helemaal zeker of de Kamerleden daadwerkelijk betalen voor Blue of dat zij het blauwe vinkje hebben gekregen van Twitter. Dat gebeurde in de afgelopen maanden enkele keren tijdens verwarrende beleidswijzigingen, maar het is niet bekend bij wie dat wel en niet gebeurde. Het lijkt voornamelijk om grote accounts te gaan van internationale beroemdheden. Tweakers heeft ieder Kamerlid gevraagd om bevestiging, maar alleen van D66 bevestigd gekregen dat één Kamerlid inderdaad betaalt.

Politicus Partij
Derk Boswijk CDA
Joba van den Berg CDA
Jan Paternotte D66 (fractievoorzitter)
Liane den Haan Fractie Den Haan
Gideon van Meijeren Forum voor Democratie
Thierry Baudet Forum voor Democratie (fractievoorzitter)
Olaf Ephraim Groep van Haga
Wybren van Haga Groep van Haga (fractievoorzitter)
Nicki Pouw-Verweij JA21
Pieter Omtzigt Onafhankelijk
Danai van Weerdenburg PVV
Edgar Mulder PVV
Fleur Agema PVV
Geert Wilders PVV (fractievoorzitter)
Gidi Markuszower PVV
Harm Beertema PVV
Leon de Jong PVV
Lilian Helder PVV
Martin Bosma PVV
Lilian Marijnissen SP (fractievoorzitter)
Renske Leijten SP
Daniël Koerhuis VVD
Hawre Rahimi VVD
Peter de Groot VVD
Queeny Rajkowski VVD
Ruben Brekelmans VVD
Sophie Hermans VVD (fractievoorzitter)

Partijaccounts

Naast individuele Kamerleden heeft een aantal partijen ook een Twitter Blue-abonnement voor het algemene partijaccount. Dat zijn de BoerBurgerBeweging, waarvan het enige Kamerlid Caroline van der Plas zelf overigens geen Blue-abonnee is, Denk, waarbij hetzelfde speelt voor de drie Kamerleden, JA21, de VVD en Forum voor Democratie.

Tweakers heeft een Twitter-lijst gemaakt met daarin de Twitter-accounts van alle Tweede Kamerleden. Dat zijn er 143. Een aantal Kamerleden heeft geen Twitter-account. Daarbij valt vooral GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug op. Zij stopte begin dit jaar met Twitter, omdat ze vond dat het bedrijf 'geld verdiende aan polarisatie'. Tweakers heeft ook een lijst gemaakt met alle 27 betalende Kamerleden.

Denk blauw vinkje

Regering

Mark Rutte is de enige regeringspoliticus die betaalt voor Twitter.Bij de Nederlandse regering lijkt het blauwe vinkje weinig in trek, behalve bij één bewindspersoon: minister-president Mark Rutte. Hij is het enige lid van het kabinet dat op zijn persoonlijke account, @MarkRutte, betaalt voor Twitter Blue. Dat heeft ermee te maken dat Twitter officiële overheidsaccounts tegenwoordig verifieert met een grijs vinkje. Dat geeft aan dat een persoon of instantie is wie hij of zij zegt te zijn. Dat wordt geverifieerd met bijvoorbeeld een @tweedekamer.nl-e-mailadres.

Het beleid rondom grijze vinkjes is overigens vaag, blijkt uit de vinkjes die bewindspersonen hebben. Van de 29 ministers en staatssecretarissen hebben er 18 een grijs vinkje. Veel bewindslieden hebben echter zowel een persoonlijk Twitter-account als een vanuit hun officiële functie. Zo heeft Mark Rutte zelf ook het account @MinPres, dat juist weer een grijs vinkje heeft. Bij minister van Defensie Kajsa Ollongren geldt iets soortgelijks. Haar persoonlijke account, @KajsaOllongren, is niet geverifieerd, maar @DefensieMin juist weer wel, met een grijs vinkje. Andere bewindslieden, zoals minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge heeft alleen een persoonlijk account, @HugodeJonge, waarop hij met een grijs vinkje is geverifieerd.

Twitter Blue

Rechterkant van het spectrum

Het is niet helemaal eerlijk om te berekenen hoeveel leden in een fractie een betaald Twitter-abonnement hebben. Door de fragmentering van de Tweede Kamer worden kleine partijen zoals Forum voor Democratie en de Groep van Haga daarmee buitenproportioneel groot. Als je echter de verschillen langs politieke lijnen legt, tekenen zich duidelijke lijnen af.

Als je de fracties in Nederland opdeelt in het klassieke linkse en rechtse blok, zitten de betalende politici in overgrote mate aan de rechterkant. Centrumrechts hebben twee CDA'ers en zes VVD'ers een blauw vinkje, of zeven als je Mark Rutte meetelt. Verder zijn de vinkjes te vinden bij de Groep van Haga, JA21 en Forum voor Democratie. De PVV spant in absolute en relatieve aantallen de kroon; van de zestien Kamerleden hebben er negen zo'n vinkje.

Onder de linkse partijen is het aandeel Blue-abonnees bijna non-existent. Bij D66 en de SP zijn drie vinkjes te vinden, maar bij GroenLinks, de PvdA, PvdD en Volt zijn er helemaal geen te vinden. De twee onafhankelijke Kamerleden die betalen voor Twitter, Pieter Omtzigt en Liane den Haan, vallen in het centrumrechtse deel van het politieke spectrum.

Blauwe vinkjes op Twitter

Tot relatief kortgeleden waren blauwe vinkjes op Twitter een teken van authenticiteit. Ze gaven aan dat gebruikers inderdaad waren wie ze zeiden te zijn, wat redelijk laagdrempelig werd gecontroleerd via bijvoorbeeld een e-mailadres. Dat veranderde eerder dit jaar, toen Twitter-eigenaar Elon Musk besloot om blauwe vinkjes tot een betaalde feature te maken.

Twitter Blue heeft diverse voordelen, waaronder meer zichtbaarheid via het algoritme.Een abonnement op Twitter Blue kost 9,68 euro per maand. Het abonnement heeft een paar functies die niet-betalende gebruikers niet krijgen. Zo kunnen gebruikers onder andere tweets bewerken, kunnen ze langere tweets plaatsen, bladwijzers maken en tweets ongedaan maken. Ook is het mogelijk om tweestapsverificatie via sms af te nemen; gratis gebruikers kunnen opvallend genoeg alleen een authenticatieapp gebruiken. De opvallendste feature is de prioriteit die tweets in het algoritme van Twitter krijgen. Het is niet bekend hoe groot de invloed van Blue is op de zichtbaarheid van tweets, maar in ieder geval zegt Twitter zelf dat antwoorden op tweets bijvoorbeeld bovenaan verschijnen. Ook worden antwoordtweets van zulke abonnees in een apart tabblad getoond.

Het is opvallend dat Nederlandse politici betalen en daarbij extra zichtbaarheid krijgen, ook al gaat het niet om belastinggeld. Politici kunnen ervoor kiezen om hoger in algoritmes en dus bij Nederlandse gebruikers in beeld te verschijnen en daarmee een belangrijker aandeel in het publieke debat te 'kopen'. Twitter wordt daarnaast veelvuldig door Nederlandse journalisten en opiniemakers gebruikt.

Reacties

Tweakers heeft alle politici met een Blue-abonnement benaderd. Alleen de VVD en D66 reageerden op onze vragen. Een woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie zegt alleen dat de partij uit principe geen uitspraken doet over het socialemediabeleid van politici.

Een woordvoerder van D66 zegt dat het vinkje van Jan Paternotte snel zal verdwijnen. "Jan Paternotte heeft zijn Blue-account onlangs opgezegd", zegt de partij. "Hij koos een paar maanden geleden voor een abonnement uit veiligheidsoverwegingen, zodat hij gebruik kon blijven maken van de tweestapsverificatie. Omdat 2fa ook via een authenticatieapp werkt, kiest hij daar nu liever voor. Daar heb je geen Blue-account voor nodig en het is bovendien veiliger. Het abonnement is dus opgezegd."

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Reacties (123)

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Djerro123 19 juni 2023 15:55
Daarmee is de zichtbaarheid van de betalende politici groter dan die van Kamerleden die niet betalen.
Op zich niet gek; als je niet betaald voor een kranten advertentie maar de andere partij wel, dan heeft die andere partij een grotere zichtbaarheid.

Verder snap ik die GL persoon wel; Twitter is echt gewoon verdrietig om van te worden. Openlijk racisme, haat, noem maar op. Blegh
Mathragh @Djerro12319 juni 2023 16:12
Ik zit er niet super veel op, maar ik kom dat soort dingen eigenlijk nooit tegen. Wellicht is het algoritme ook anders afgesteld voor mijn profiel interesseer me vooral in coding, wetenschap en tech. Heb je wat voorbeelden? ben wel benieuwd wat er dan zo nasty is want hoor het wel vaker.
reintdeboer @Mathragh19 juni 2023 16:18
Duik eens in de reacties op de tweets van een willekeurig politicus of publiek figuur en het loopt al gauw uit de hand. Sigrid Kaag haar tweets zou een goede plek zijn om te beginnen bijvoorbeeld.
Ryangr0 @reintdeboer19 juni 2023 16:25
Tja, je kunt je daar oneindig aan storen, of gewoon links laten liggen. Meerendeel van dat soort berichten zijn eenlingen, kinderen, boze mensen die een uitlaatklep nodig hebben omdat ze in het echte leven geen uitlaatklep kunnen vinden. Ik vind het zelf in ieder geval geen probleem en neem het niet te serieus, en sterker nog, ik vind het juist tekenend voor een omgeving waar je echt kunt zeggen wat je wilt. Anoniem of niet.
Mathragh @Ryangr019 juni 2023 16:31
Ja dit klinkt wel als een gezonde instelling; vooral dat soort dingen gewoon geen aandacht geven lijkt me het beste.
Neem aan dat "negeren" ook de rijkwijdte van zulke berichten doet afnemen?

[Reactie gewijzigd door Mathragh op 22 juli 2024 14:07]

fsfikke @Ryangr019 juni 2023 16:58
ik vind het juist tekenend voor een omgeving waar je echt kunt zeggen wat je wilt
Het probleem is dat door het nieuwe beleid, niet meer iedereen gelijk aan elkaar zijn mening kan uitten. De Twitter-blue users krijgen voorrang waardoor de posts van normale gebruikers bijna niet meer te zien zijn. En laat die Twitter blue mensen nou juist voornamelijk uit alt-right gekkies bestaan.
RonaldHeirbaut @Ryangr019 juni 2023 17:08
Net als vroeger pestgedrag op school/werk/op straat. Nu doen we het online, liefst anoniem.
Alleen vroeger pestten we niet met een bivakmuts op... beter is het niet geworden. Wel anders.
mr.Millenarian @Ryangr019 juni 2023 18:15
Het beste is zelfs om helemaal niet op Twitter te kijken, dus ik heb mijn account dan ook maar opgezegd. Juist omdat Twitter er weinig tot geen controle op uit oefent wat er allemaal geroepen wordt. Dat is dus juist voor sommige politieke partijen wel interessant denk ik. Zij kunnen dan hun (onzinnige) boodschap zelf de wereld insturen. Via de pers was dat vroeger natuurlijk lastig want die kunnen nog wel eens kanttekeningen plaatsen bij berichten.
Timmiejj @Ryangr020 juni 2023 15:46
Totdat er ineens een of andere leipo met een brandende fakkel in je voortuin staat om 1 uur 's nachts.. :Y)
wica @reintdeboer19 juni 2023 18:02
Je kan reacties onder een tweet uitzetten of alleen mogelijk maken voor enkele mensen.
Maar dan is er geen media ophef.

We weten al vrij lang, als bepaalde mensen denken anoniem te zijn (twitter, facebook, steen gooien) dat ze te ver gaan.

Ik zeg bewust denken anoniem te zijn, maar als men wilt. Staat de politie de volgende ochtend om 5 uur aan de deur. En nee, ik keur die reacties niet goed.
PolarBear @reintdeboer19 juni 2023 16:21
Het mooie is, je hoeft niet te kijken. Dan zie je het ook niet. Het is ook het een beetje zelf opzoeken.
dakka @PolarBear19 juni 2023 16:43
Probleem is dat anderen er wel naar kijken, en een beeld gaan vormen dat dat soort reacties normaal is.
Verwijderd @reintdeboer19 juni 2023 16:35
Wedden dat de reacties op Geert Wilders winnen?
Verwijderd @Verwijderd21 juni 2023 00:26
Nou als hij zelf geen vuil loopt rond te spuiten bedoel je dan.
GertMenkel
@Mathragh19 juni 2023 17:36
Ik kom ze vooral tegen bij Nederlands Twitter. Amerikaans Twitter lijkt grotendeels geïsoleerd te zijn in hun eigen echoput van volgers, maar onder ieder nieuwsartikel of bericht van een politicus is wel een treurig persoon te vinden.

Ik moet zeggen dat de kwaliteit van Twitter-reacties wel beter is geworden sinds ik een addon heb geïnstalleerd die alle Twitter Blue-berichten standaard verbergt, maar het blijft een drama van een platform.
Mathragh @GertMenkel19 juni 2023 18:24
Begrijp ik je nu goed wanneer ik concludeer dat bij jou de content beter wordt wanneer je de betalende gebruikers blokkeert? :o
GertMenkel
@Mathragh19 juni 2023 18:35
In mijn ervaring heb je twee categorieën betalende mensen: mensen die graag de features willen blijven gebruiken die vroeger gratis waren en daar nu een klein bedrag voor neerleggen, en vervelende mensen.

Sommige vervelende mensen zijn Musk fanboys, anderen betalen om overal bovenaan in de reacties te staan, weer anderen lijken een soort waardegevoel uit het vinkje te halen. Hoe dan ook, de kwaliteit van reacties van die tweede categorie is meestal bijzonder laag.

Je hebt ook normalere mensen met een blauw vinkje (neem de politicus die hier genoemd wordt die betaalt voor 2FA) en mensen die vanwege namaakriscio betalen. Als tussenweg laat de addon je instellen hoeveel volgers iemand moet hebben om niet geblokkeerd te worden. Zo worden populaire accounts die als het goed is tegen na-apers worden beschermd door te betalen niet automatisch geblokkeerd. Dat getal heb ik wat moeten tweaken, maar mijn ervaring is er in elk geval beter op geworden.
Verwijderd @Mathragh21 juni 2023 00:26
Ja hoor.
litebyte
@Mathragh19 juni 2023 16:35
Ik zit er heel veel op ivm werk, dan vooral volgen collega's die ook in de media werkzaam zijn en media organisaties. Vlak na de overname door Musk zag je een opleving ook binnen serieuze media over voor- en tegenstanders van de overname. Veel influencers riepen gecoordineerd op om Twitter te verlaten (en de meesten riepen op om Twitter te verruilen voor Mastodon), ook binnen de media org. waar ik zelf voor werk werd dit gedaan. Inmiddels hoor je vrijwel niemand meer hierover. Daarnaast als je weet hoe Twitter werkt, weet je ook dat je heel makkelijk ophitsige krijsers of ze nu links, rechts paars of groen zijn kunt ontwijken.

Zelf ben ik sinds afgelopen maand (beta) Blue Sky aan het gebruiken en zie dit zelf als een serieus toekomstige vervanger voor Twitter, maar dat zal nog wel even duren voordat het zelf ook maar in de buurt komt qua populariteit van Twitter.
Djerro123 @Mathragh19 juni 2023 18:44
Letterlijk elk bericht van NOS wat ook maar enigszins te maken heeft met (im)migratie, criminaliteit, of Rutte eigenlijk. Daar de reacties op, yikes.

Het is niet het algoritme; je kan gewoon alle reactie-tweets lezen ;)
Amdwarrior @Mathragh19 juni 2023 20:52
Thierry Baudet
Kimdotcom
Elon Musk
Martinspire @Djerro12319 juni 2023 16:48
Voor interactie is Twitter geen top middel nee, maar voor het delen van nieuws en het hebben van een persoonlijke plek om je meningen en acties te melden of verantwoorden, is het nog best prima. Ook voor promotie van de partij of personen is het ook een handig hulpmiddel. Menig journalist zal ook vast via Twitter kijken.

Ik vind het verder ook niet zo raar dat men accounts heeft genomen. Je kunt ook langere berichten typen, wat voor sommige politieke zaken wel handig is als het niet in 73 tweets hoeft (al is een screenshot vaak net zo makkelijk, maar toch). En je kunt nog wat bewerken, wat voor sommige flaters ook wel handig is.

Ik zal verder niet de enige zijn die gebruik heeft gemaakt van Twitter om te zien wat een bepaalde persoon had getweet, toen er een keuze gemaakt moest worden voor de verkiezingen. Toch even een extra middel (en toen nog goed zoekbaar met betrouwbare resultaten wie wie was) om even te kijken of je keuze wel slim is of niet.

En als je toch veel gebruik maakt van de dienst, is het niet zo heel raar dat je ervoor wilt betalen om te zorgen dat ze geen verlies op je maken. Het is jammer dat Twitter de hele value proposition onderuit heeft gehaald met de hele verandering, maar voor iemand waar het belangrijk is om een plek te hebben voor snelle communicatie, is het vrij logisch dat je er dan voor wilt betalen.

Het is niet anders dan dat er mensen op Tweakers voor een abonnement kiezen, ook al kun je de meeste content gewoon zonder abo consumeren.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 14:07]

CivLord @Martinspire20 juni 2023 09:21
Op Tweakers is een abonnement vooral en manier om (vrijwillig) Tweakers te ondersteunen zonder advertenties te hoeven zien. Voor het dagelijkse gebruik van Tweakers.net heeft het niet zo veel meerwaarde.
Hemingr @Djerro12319 juni 2023 17:11
Openlijke haat is niet anders nu dan vroeger.

[Reactie gewijzigd door Hemingr op 22 juli 2024 14:07]

CivLord @Hemingr20 juni 2023 09:22
Je hebt er nu alleen een hele berg meer van.
Horatius @Djerro12319 juni 2023 18:15
[...]
Op zich niet gek; als je niet betaald voor een kranten advertentie maar de andere partij wel, dan heeft die andere partij een grotere zichtbaarheid.
Maar bij reclame heb je de reclame code commissie, welke nog strenger is voor politici. Daarbij moet het bij reclame duidelijk zijn dat het reclame is en gepromoot. Dat zie je bij Twitter aan het blauwe vinkje maar dat is naar mijn mening niet echt duidelijk dat dat boven andere posts staat.
kuurtjes @Djerro12319 juni 2023 20:08
Twitter is echt gewoon verdrietig om van te worden. Openlijk racisme, haat, noem maar op. Blegh
Vrije meningsuiting betekend dat iedereen een stem krijgt. Jij mag op hun reageren dat ze hun racisme ergens steken waar de zon niet schijnt. Zo werkt dat.
cobaco @Djerro12319 juni 2023 16:48
"Openlijk racisme, haat, noem maar op. Blegh "

beter openlijk, dan ondergronds:
- dan kan er op gereageerd worden
- dan is het voor iedereen zichtbaar
Djerro123 @cobaco19 juni 2023 18:49
Fair punt, maar het maakt alsnog verdrietig. Je wordt er gewoon niet wijzer van. Bij NOS kan je bijvoorbeeld niet op de website reageren op nieuws (zoals bij NU.nl bijvoorbeeld), dus mensen zoeken daar Twitter voor op. Het maakt gewoon verdrietig.

De andere kant van dit argument is overigens dat er dus ook mensen zijn die zich gevalideerd zullen voelen bij het lezen van deze enorme stroom onderbuikgevoelens. Het werkt zo ook weer racisme in de hand.
Timmiejj @Djerro12320 juni 2023 15:50
NOS is dan ook een met staatsgeld gerunde nieuwsboer en nu,.nl is een commerciele partij die zelf het licht aan moeten houden :)
Kevinp @Djerro12320 juni 2023 11:37
Maar wel gevaarlijk wanneer je dus als het ware extra "zendtijd" koopt. Het kan niet de bedoeling zijn dat sommige mensen veel meer langs komen dan andere puur omdat ze betalen.
curumir @Dennahz20 juni 2023 08:28
Sinds wanneer zijn de coronamaatregelen links?
CivLord @curumir20 juni 2023 09:27
Sinds de meeste complottheoriën uit de extreem rechtse hoek kwamen werd elke kritiek daarop meteen als links bestempeld.
Voor het gemak werd ook 'iets negatiefs' gebruikt voor kritiek op de meest waanzinnige komplottheoriën die door iedereen met meer dan twee hrsencellen totaal ongeloofwaardig werd gevonden.
Djerro123 @Dennahz20 juni 2023 12:24
Ik heb nog nooit gehoord dat je geen kritiek mocht hebben over de Corona maatregelen hoor.
Kraay89 19 juni 2023 16:52
Onder de linkse partijen is het aandeel Blue-abonnees bijna nonexistent. Bij D66 en de SP zijn...
D66 is geen linkse partij. D66 is een relatief progressieve partij, maar zeker niet links.

Progressief != links

[Reactie gewijzigd door Kraay89 op 22 juli 2024 14:07]

mjtdevries @Kraay8919 juni 2023 17:18
Tja, wat is links en wat is rechts. In elk land hebben links en rechts een andere betekenis.
Hier is liberaal rechts en christelijk in het midden. In de VS is christelijk rechts en liberaal links van het midden.

Als je de gemiddelde Nederlander vraagt dan denk ik wel dat ze progressief bijna gelijk stellen met links.

Maar je kunt politiek niet op 1 lijn uitzetten. Je hebt een matrix met twee lijnen nodig.
Op de ene lijn bv collectief vs individu en op de andere lijn autoriteit vs vrijheid.
GertMenkel
@mjtdevries19 juni 2023 17:41
SP is zeer links maar niet bepaald progressief, en op dezelfde manier is D66 zeer progressief maar weinig links.

D66 zal niet snel een loonpercentage van haar leden eisen als contributie, of zelfs actieve verenigingen onder zich scharen die Marxistisch zijn. Alleen vanwege de SP denk ik al dat je links en progressief in Nederland toch redelijk kan scheiden.

D66 is net als de SP ietwat opvallend in de verdeling, de rest volgt de linksprogressief-rechtsconvervatiefverdeling behoorlijk strak, misschien met uitzondering van de SGP en PVV die zich selectief links en rechts plaatsen afhankelijk van het onderwerp.
Ludewig @GertMenkel19 juni 2023 18:44
Je lijkt links te verwarren met socialistisch. Hedendaagse linkse mensen zijn grotendeels sociaal links en maken 'Marxistische' analyses vooral op sociaal vlak, zoals de bewering dat er een onderdrukkend systeem is dat vrouwen en 'mensen van kleur' onderdrukt en exploiteert. Dit is dezelfde manier van de samenleving opdelen in onderdrukkers en onderdrukten die Marx beschreef, maar bij hem ging het puur om economische macht.

Er is geen enkele verplichting dat links of rechts zowel op sociaal als economisch vlak in dezelfde hoek zitten. Zo waren de Nationaal-Socialisten niet progressief, maar wel socialistisch, al verworpen ze de Marxistische analyse waar de eigenaren van kapitaal de schuld kregen van ongelijkheid. In plaats daarvan wilden ze de kapitaaleigenaren onder staatscontrole brengen, zodat die maakten wat de staat wilde, ipv dat de vrije markt dat bepaalde.
PikachuNL @mjtdevries20 juni 2023 12:03
Amerika is wellicht een wat slecht voorbeeld. Daar heb je de democraten ("liberals", letterlijk "liberalen") die vergelijkbare standpunten hebben als onze liberalen (bijv. VVD, dus rechts). Dat is daar links, omdat hun rechts eerder in de buurt van bijvoorbeeld een FvD komt.
Zoals een docent aardrijkskunde ooit stelde: "In de VS heb je geen links en rechts in de politiek, alleen rechts en extreem-rechts.".
Tuurlijk kan je zulke verschillen een stuk beter illustreren in een matrix, maar in grote lijnen zit er volgens mij wel wat in. ;)
mjtdevries @PikachuNL20 juni 2023 13:06
Vertel dan maar waar je nationalisme op de links-rechts lijn wil plaatsen.
Je ziet het zowel bij de SP als FvD en PVV.

Er zit "wel wat in" omdat je 1 as van de matrix toont. Maar je mist het essentiële deel wat je op de andere as van de matrix ziet.
Op 1 lijn (links rechts) lijken CU en D66 vlak bij elkaar te zitten. Maar D66 sloot CU uit van de coalitie onderhandelingen. En de reden zie je in zo'n matrix.
Bas Boss @Kraay8919 juni 2023 18:42
Een goede definitie ontbreekt echter. Volgens de stemwijzer was het eigenlijk gewoon hetzelfde. Ze hanteren wel 2 assen maar je kon bij a een rechte lijn tussen alle partijen trekken. Rechts was conservatief en links progressief.

Persoonlijk vind ik D66 behoorlijk conservatief op veel onderwerpen. Maar dat is een mening.
LurkZ @Kraay8919 juni 2023 17:25
Bekijk je iets vanuit een gemiddelde, of vanuit je eigen standpunten?
Voor een Rara sympathisant is bv vrijwel alles (extreem) rechts.
MarnickS @LurkZ19 juni 2023 17:47
Economisch is D66 zeker rechts, dat kun je niet ontkennen. Op dat vlak is het net de VVD.
Ludewig @MarnickS19 juni 2023 18:52
Dat zie ik zeker niet terugkomen in de doorrekening van het CPB van hun plannen. Daarin is sprake van een flinke herverdeling van rijk naar arm.
Anonymoussaurus 19 juni 2023 15:57
Uhm, het account van Nicky Pouw-Verweij (van JA21) lijkt nu te zijn opgeschort: https://www.twitter.com/NickyVerweij

EDIT: @TijsZonderH Aha, jullie hebben de verkeerde link gebruikt. Dit is de goede: https://twitter.com/NickiVerweij

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 14:07]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Anonymoussaurus19 juni 2023 15:57
Dat is dan dit weekend gebeurd, vrijdag was het er sowieso nog... Zal waarschijnlijk tijdelijk zijn.

Edit: stom, verkeerde link, is aangepast.

[Reactie gewijzigd door TijsZonderH op 22 juli 2024 14:07]

Anonymoussaurus @TijsZonderH19 juni 2023 16:02
Alleen klopt nu de spelling van haar naam nog niet. :p "Nicky" ipv "Nicki".
Harold Finch @TijsZonderH19 juni 2023 16:05
Het account waar @Anonymoussaurus naar linkt is vermoedelijk een nep/'parodie' account. Haar officiële account is: https://twitter.com/NickiVerweij (dus Nicki met een 'i' en niet met een 'y' zoals in het nieuwsbericht staat).

Mijn bericht heeft jullie berichten heeft doorkruist zie ik.

[Reactie gewijzigd door Harold Finch op 22 juli 2024 14:07]

jip_86 19 juni 2023 16:08
Tja eigen keuze of je het de meerprijs waard vind. Als je actief Twittert kan ik het me indenken, maar voor een lurker als ik vind ik het geen 8 euro waard.
.oisyn Moderator Devschuur® 19 juni 2023 16:44
Verder betalen twee SP'ers en een D66-Kamerlid voor die zichtbaarheid.
Nogal gechargeerde opmerking, dit. Als ik zou betalen, dan doe ik dat voor de langere tweets en de edit mogelijkheden. Het algoritme kan me gestolen worden.

Voor politici is dit natuurlijk vaak wel belangrijker, maar het blijft een aanname dat ze het ook daarvoor doen.
jpsch 19 juni 2023 17:04
De een betaalt 100 euro voor een vinkje, de ander heeft 19 PR medewekers als minister.
vinkjb 19 juni 2023 15:58
En waarom moeten wij dit weten vraag ik me af? Ik wil toch ook niet weten of ze een abonnement hebben op de dierentuin.
Geen belastinggeld dus uit eigen zak, prima toch of eventueel de partijkas.

[Reactie gewijzigd door vinkjb op 22 juli 2024 14:07]

koelpasta @vinkjb19 juni 2023 16:04
Nou ja, het is wel belangrijk te weten welke politici betalen om hun boodschap te verkondigen op sociale media.
Mathragh @koelpasta19 juni 2023 16:09
Zou het dan niet minimaal net zo nuttig zijn om reclame uitgaven te analyseren? Ik ben niet zo thuis in die wereld moet ik bekennen
koelpasta @Mathragh19 juni 2023 16:24
Zou het dan niet minimaal net zo nuttig zijn om reclame uitgaven te analyseren?
Dat wordt ook gedaan door diverse onderzoeksjournalisten.
Mathragh @koelpasta19 juni 2023 16:29
Heb je linkjes toevallig? Ben nu wel geïnteresseerd
flipkipse @koelpasta19 juni 2023 16:12
Waarom? Ik weet ook niet hoeveel ze betalen voor kranten, bill boards, radio en tv reclames. We weten allemaal dat ze het doen, dus waarom zou ik het voor een specifiek medium moeten weten?

Waarom bekijken we niet ook google ad, Facebook, etc?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @flipkipse19 juni 2023 16:16
Tweakers doet dat niet maar 'we' doen dat wel degelijk; de NOS heeft het tijdens de Tweede Kamerverkiezingen nog gedaan.
mjtdevries @TijsZonderH19 juni 2023 17:08
In relatie tot dit artikel wel interessant om in dat NOS artikel te lezen:
Hoe effectief de online campagnes precies zijn, is onduidelijk. De twee grootste partijen in de peilingen, de VVD en de PVV, geven de laatste tijd relatief weinig tot zelfs vrijwel niets uit aan online advertenties.
flipkipse @TijsZonderH22 juni 2023 03:40
Dit is een artikel, wat in mijn ogen een super goede andere kijk op het tweakers artikel kon geven. Het artikel gaf mij de impressie dat alleen de "Rechterkant van het spectrum" actief betaald voor advertenties op internet. (Dit is een impressie, het staat er niet letterlijk). Waar het NOS artikel inzicht geeft dat het hele spectrum van partijen dit doet. Mogelijk kan je de conclusie trekken dat linke partijen het medium weren.
DigitalExorcist @vinkjb19 juni 2023 16:52
Strikt genomen is het natuurlijk wel belastinggeld, want het zijn ambtenaren en die worden betaald door het rijk en het rijk wordt betaald door ons.. dus....

Maar goed ik snap je punt ;)

EDIT: Ok, geen ambtenaren, maar wel nog steeds betaald uit de staatskas die wij vullen met z'n allen.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 14:07]

mjtdevries @DigitalExorcist19 juni 2023 17:12
Kamerleden zijn geen ambtenaren.
DigitalExorcist @mjtdevries19 juni 2023 17:37
Ze worden nog steeds betaald door het Rijk.
Ludewig @DigitalExorcist19 juni 2023 18:56
En dat wordt in de wet expres geen loon genoemd, maar een schadeloosstelling, om aan te geven dat ze niet in dienst zijn van de overheid en de overheid geen tegenprestatie verschuldigd zijn.

Zonder die schadeloosstelling zouden er alleen maar rijke mensen in de kamer kunnen zitten.

Als je vindt dat ze die schadeloosstelling verkeerd gebruiken is er een simpele oplossing: je stemt niet op ze.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 22 juli 2024 14:07]

DigitalExorcist @Ludewig19 juni 2023 19:19
Heel simpel. Waar komt het geld vandaan? Maakt toch niet uit hóe je het noemt, ze leven er goed [genoeg] van, volgens mij kun je van zo'n "schadeloosstelling" een prima hypotheek betalen en nog lunchen in de kantine óók.

Feit blijft dat ze door de schatkist betaald worden, schadeloos gesteld worden, gesubsidieerd worden of een tegemoetkoming in levensonderhoud krijgen.

Het resultaat is hetzelfde. "Wij" betalen met z'n allen voor hetgeen ze in de Kamer terugkrijgen. Zo moeilijk is het toch allemaal niet...
Ludewig @DigitalExorcist19 juni 2023 20:49
Je blijft jezelf herhalen zonder op mijn punt in te gaan, dat je ze direct kunt afrekenen op wat ze met dat geld doen, door wel of niet op ze te stemmen.

Je hebt uiteraard niks te zeggen over wat andere mensen met hun stem doen. Dat is democratie.
DigitalExorcist @Ludewig19 juni 2023 20:59
Ok :o
JWL92 @vinkjb19 juni 2023 16:09
Dat geld uit eigen zak komt waar vandaan? :+
vinkjb @JWL9219 juni 2023 16:19
maar dat kun je ook over jou salaris zeggen he, dat betaald ook iemand,1: je werkgever 2: de klant van je werkgever.
CivLord @vinkjb20 juni 2023 09:31
Omfdat het om iets anders gaat dan een privé-aangelegenheid als een dierentuinabbonnement.
Met een blauw vinkje zijn politici zichtbaarder dan hun collega's zonder dat blauwe vinkje. Ze 'overschreeuwen' dus in zekere zin hun collega's. (Wel typerend dat het vooral de rechtse politici betreft.)
Mathragh 19 juni 2023 16:07
Hoi! Als ik zo vrij mag zijn: wat was precies het idee achter dit review? (of achtergrondartikel, analyse, opinie?)

Is het wellicht een eerste review in een (nieuwe) reeks waarin de rol van social media gebruik onder politici wordt onderzocht? Of eentje waarin het nut van de nieuwe vorm van de "monetization" van social media?

Ik ben erg benieuwd! Ik heb Tweakers en alle aanverwanten hoog in het vaandel staan maar in het kader technologie (en wetenschap) snap ik niet zo goed wat er hier nou daadwerkelijk gecommuniceerd wordt.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Mathragh19 juni 2023 16:10
We schrijven heel vaak over achtergronden bij het nieuws. Daar past ook de invloed van tech op politiek bij. Het is geen reeks, maar we schrijven vaker over politiek en tech (zie bijvoorbeeld ook onze analyse van verkiezingsprogramma's in 2021 of dit interview met onze staatssecretaris van Digitalisering).

In dat kader vond ik het interessant wie er in Nederland een abonnement heeft op deze dienst, die deels als doel heeft om tweets te boosten in het algoritme. Twitter is een invloedrijk medium in Nederland, like it or not, en welke politieke stroming daarin op welke manier vertegenwoordigd wordt is interessant om te beschrijven.
Mathragh @TijsZonderH19 juni 2023 16:29
Alright! Thanks voor de (snelle) reactie. Wellicht viel ik persoonlijk ook een beetje over het vrij sterke gebruik van de termen links/rechts. Je hoort het tegenwoordig vaak en het werkt imho soms wat polariserend. Tegelijkertijd; de realiteit is de realiteit, ookal wordt die soms wellicht wat te simpel weergegeven.

Goeie links! Heb ik wellicht tzt gemist maar zien er in dit kader erg interessant en ook diepgaand uit en ga ik zo eens lezen.

Daar staat echter niks in over uitgaven lijkt het? Wellicht als dit straatje nou eenmaal wordt bewandeld erg informatief hoe partijen uberhaubt omgaan met social media en hun "reach" via die kanalen.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Mathragh19 juni 2023 16:34
Wellicht viel ik persoonlijk ook een beetje over het vrij sterke gebruik van de termen links/rechts. Je hoort het tegenwoordig vaak en het werkt imho soms wat polariserend
Hier hebben we zeer uitvoering overleg over gehad op de redactie. We hebben besloten het zo neutraal mogelijk op te schrijven; we hadden ook 'alleen rechtse politici hebben Blue' als titel kunnen zetten. Dat was feitelijk juist geweest, maar ook onnodig om daar de focus op te leggen.

Als de verdeling 50/50 was geweest had ik het waarschijnlijk helemaal niet genoemd. Maar dit is een resultaat dat je wel móét benoemen - het zou raar zijn deze trend onbenoemd te laten.
LurkZ @TijsZonderH19 juni 2023 17:13
We hebben besloten het zo neutraal mogelijk op te schrijven; we hadden ook 'alleen rechtse politici hebben Blue' als titel kunnen zetten. Dat was feitelijk juist geweest, maar ook onnodig om daar de focus op te leggen.
Sinds wanneer zijn SP en D66 rechts?
mjtdevries @TijsZonderH19 juni 2023 16:43
Het is jammer dat je het zo tendentieus geschreven hebt. Bv deze zin:
Het is opvallend dat Nederlandse politici betalen voor die extra zichtbaarheid, ook al gaat het niet om belastinggeld.
Hebben die politici aan jou bevestigd dat dat de reden is dat ze betalen?

Of is de reden simpelweg de extra functionaliteit die ze graag willen hebben? Zeker bij PVV kan ik me bv voorstellen dat die extra twee factor authenticatie functions aantrekkelijk zijn omdat hun accounts waarschijnlijk meer dan andere politici worden aangevallen.
En de andere functionaliteit kan ik me ook goed voorstellen. Als je bedenkt dat er vaak mensen ingehuurd worden om een twitter account bij te houden, dan stellen die kosten voor twitter blue niks voor.

Je doet een conclusie die je niet kunt trekken op basis van de feiten.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @mjtdevries19 juni 2023 16:46
Je doet een conclusie die je niet kunt trekken op basis van de feiten.
Ik trek geen conclusie. Ik zeg alleen dat deze politici een abonnement hebben. Daar is de zichtbaarheid een onderdeel van.

Voor de goede orde: D66 is de enige partij die on the record aan me heeft bevestigd wat de reden is. Ik heb alle andere politici persoonlijk en via de woordvoering gemaild met exact deze vraag, maar daar geen antwoord op gekregen.
mjtdevries @TijsZonderH19 juni 2023 16:52
Nee, nee, je zegt: "Het is opvallend dat Nederlandse politici betalen voor die extra zichtbaarheid."

Dat is heel wat anders dan zeggen dat ze een abonnement hebben, waar zichtbaarheid toevallig ook een onderdeel van is.

Jij zegt specifiek dat ze betalen voor zichtbaarheid. En dat is dus een conclusie die jij trekt.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @mjtdevries19 juni 2023 16:55
Fair enough, ik maak ervan dat ze betalen en vervolgens extra zichtbaarheid krijgen. Dat maakt het inderdaad wel feitelijker. Ik probeerde juist in het hele stuk die conclusie niet te trekken.
mgizmo @TijsZonderH19 juni 2023 23:24
Moet je zelf betalen?, want ik begreep dat Elon lekker aan het treiteren was andere accounts te betalen.
azortje @TijsZonderH21 juni 2023 11:17
Er ligt m.i. een enorme focus op het feit dat men voor Twitter blue betaald (je benoemt het ruim 15 keer); is dat een bewuste keuze? Ik zie namelijk de relevantie daarvan niet zo, het betreft immers een tientje per maand, een verwaarloosbaar bedrag en in die zin juist enorm democratisch; ook onafhankelijke leden als Pieter Omtzigt kunnen zich dit veroorloven (itt mediacampagnes van grote partijen).
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @azortje21 juni 2023 11:35
Dat is niet 'een enorme focus', dat ís het verhaal. Of je dat relevant vindt of niet mag je zelf beoordelen. Ik vind van wel omdat je daarmee nu eenmaal meer zichtbaarheid krijgt in het algoritme (ongeacht of dat je reden is of niet).
azortje @TijsZonderH21 juni 2023 11:46
Sec gezien zorgt niet het feit dat je betaald voor Twitter blue dat je nu eenmaal meer zichtbaarheid krijgt in het algoritme maar het feit dat je Twitter blue hebt.

Maar als je stelt dat het verhaal niet gaat om dat men een Twitter blue subscriber is, maar het feit dat Twitter blue een betaalde dienst is, mis ik daar wel context/uitleg/duiding waarom dit (het feit dat het een betaalde dienst is) zo belangrijk is?

Heeft het negatieve consequenties? Heeft het positieve consequenties? Geeft het bepaalde partijen een voordeel t.o.v. andere?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @azortje21 juni 2023 11:51
Als je betaalt voor Twitter Blue, is het gevolg dat je meer zichtbaarheid krijgt in het algoritme.

Ik schrijf alleen op bij welke politici dat gebeurt.

Dat is relevant omdat je daarmee kunt zien welke Nederlandse politici op een belangrijk medium zichtbaarder zijn dan anderen.

Wat dat betekent, mag je zelf invullen. Als jij vindt dat dat geen probleem is, prima. Als jij vindt dat dat wel een probleem is, is dat ook prima.
azortje @TijsZonderH21 juni 2023 12:01
Niet om flauw te doen, maar gaat het er nu sec om dat 'je daarmee kunt zien welke Nederlandse politici op een belangrijk medium zichtbaarder zijn dan anderen.' ?
Want dan gaat het feitelijk enkel om het feit dat iemand Twitter Blue subscriber is.

Of gaat het om het feit dat Twitter blue een betaalde dienst is? En ingeval dat laatste; kun je uitleggen waarom jullie het belangrijk vonden om dat in kaart te brengen?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @azortje21 juni 2023 12:05
Het verhaal gaat over politici die een abonnement hebben waarmee ze (al dan niet bedoeld) hoger in het algoritme komen. Voor jou en mij is het minder relevant of we geboost worden, maar voor beleidsmakers wel.
azortje @TijsZonderH21 juni 2023 12:30
Ik heb niet het idee dat we elkaar volledig begrijpen, maar toch een laatste vraag:

Kun je toelichten waarom het betaalde aspect van de dienst dermate belangrijk is?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @azortje21 juni 2023 13:03
Ik snap niet wat je bedoelt. Ze hebben een abonnement waarmee ze geboost worden in het algoritme. Dus ik snap niet wat dan 'het betaalde aspect' is, dat is de essentie. Ze betalen. Voor Blue. Daarmee krijg je zichtbaarheid. Andere politici betalen niet. Ze krijgen daarmee geen zichtbaarheid.
CivLord @mjtdevries20 juni 2023 09:37
Of is de reden simpelweg de extra functionaliteit die ze graag willen hebben? Zeker bij PVV kan ik me bv voorstellen dat die extra twee factor authenticatie functions aantrekkelijk zijn omdat hun accounts waarschijnlijk meer dan andere politici worden aangevallen.
Voor alleen 2fa hoef je geen twitter blue te nemen. Zonder abonnement gaat 2fa zelfs met een authenticatie-app, wat me veilger lijkt.
cadsite @TijsZonderH19 juni 2023 16:27
Twitter is een invloedrijk medium in Nederland,...
Interessante voorzet.
Waaruit komt deze conclusie?
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @cadsite19 juni 2023 16:32
Niet in de getallen, maar wel voor de publieke opinie. Media en journalisten zitten in buitenproportionele hoeveelheid op Twitter en gebruiken Twitter juist weer buitenproportioneel vaak in hun werk (ja, ik steek hier ook de hand in eigen boezem). Bovendien zitten veel opiniemakers zoals Sander Schimmelpenninck of Wierd Duk op Twitter. Kijk maar eens naar de modus operandi van Duk: die vraagt op Twitter 'heeft iemand hier ervaring mee?', wat vervolgens een verhaal in de Telegraaf oplevert. Het is hetzelfde als voxpopjes opnemen; als je dat buiten de Huishoudbeurs gaat doen krijg je ook een homogene groep mensen voor de camera en geen afspiegeling van de samenleving.
azortje @TijsZonderH21 juni 2023 11:30
Kijk maar eens naar de modus operandi van Duk: die vraagt op Twitter 'heeft iemand hier ervaring mee?', wat vervolgens een verhaal in de Telegraaf oplevert. Het is hetzelfde als voxpopjes opnemen; als je dat buiten de Huishoudbeurs gaat doen krijg je ook een homogene groep mensen voor de camera en geen afspiegeling van de samenleving.

M.i. is dit nogal een negatieve afschildering van Duk. Ten eerste heeft de term 'modus operandi' een enorm negatieve connotatie omdat het voornamelijk in de criminologie wordt gebruikt. Daarnaast suggereer je dat hij een soort steekproef doet in een niet representatieve sample om een bewust een gekleurd resultaat te krijgen. Volgens mij kun je ook gewoon stellen dat hij opzoek is naar personen die hun verhaal willen delen en gebruikt twitter om die mensen te vinden.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @azortje21 juni 2023 11:36
Daarnaast suggereer je dat hij een soort steekproef doet in een niet representatieve sample om een bewust een gekleurd resultaat te krijgen. Volgens mij kun je ook gewoon stellen dat hij opzoek is naar personen die hun verhaal willen delen en gebruikt twitter om die mensen te vinden.
Dat is ook zo omdat Twitter geen representatieve sample van de samenleving is.
azortje @TijsZonderH21 juni 2023 11:52
Uiteraard is het geen representatieve sample, mijn punt was dat Duk dat toch ook niet pretendeert als hij via Twitter in contact probeert te komen met mensen die iets zelf aan de levende lijve hebben ondervonden?

Als hij nou via Twitter vraagt of er ouders zijn die ervaring hebben met de kinderopvangtoeslagaffaire zodat hij die kan interviewen, dan is dat toch volstrekt legitiem?

[Reactie gewijzigd door azortje op 22 juli 2024 14:07]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @azortje21 juni 2023 11:59
Bij dit soort oproepen krijg je een gekleurd verhaal als je het op Twitter vraagt versus als je het in je lokale buurt-app vraagt of je bij de uitgang van de supermarkt gaat voxpoppen.
cadsite 19 juni 2023 16:01
Was het te logisch om de kleuren in de statistiek om te wisselen?
Met blauw vinkje: blauw
zonder blauw vinkje: roze
JWL92 19 juni 2023 16:08
De opvallendste feature is de prioriteit die tweets in het algoritme van Twitter krijgen. Het is niet bekend hoe groot de invloed van Blue is op de zichtbaarheid van tweets, maar in ieder geval zegt Twitter zelf dat antwoorden op tweets bijvoorbeeld bovenaan verschijnen. Ook worden antwoordtweets van zulke abonnees in een apart tabblad getoond.

Het is opvallend dat Nederlandse politici betalen voor die extra zichtbaarheid, ook al gaat het niet om belastinggeld. Politici kunnen ervoor kiezen om hoger in algoritmes en dus bij Nederlandse gebruikers in beeld te verschijnen en daarmee een belangrijker aandeel in het publieke debat te 'kopen'.
Tijd voor n twitter verbod? :+

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