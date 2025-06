Musk: nieuwe Twitter-ceo treedt over ongeveer zes weken aan - update

Elon Musk kondigt aan dat hij een nieuwe ceo heeft gevonden voor Twitter. Deze vrouw zou over ongeveer zes weken zijn rol overnemen, waarna Musk executive chairman van de raad van bestuur wordt.

Daarnaast zal Musk vanuit zijn rol in de raad van bestuur verantwoordelijk zijn voor 'product, software en sysops'. Musk maakt niet bekend wie de nieuwe ceo is. The Wall Street Journal meldt op basis van zijn bronnen dat het Linda Yaccarino wordt. Deze dame is de afgelopen tien jaar hoofd van de reclame- en partnerschapsdivisie bij NBCUniversal geweest.

Het vertrek van Elon Musk zou iets meer dan een half jaar na zijn overname van het sociale medium komen. Hij betaalde veel geld voor het platform, dat bovendien niet veel winst maakte. In de tussentijd heeft hij veel ingrijpende veranderingen doorgevoerd, voornamelijk op het gebied van het Twitter Blue-abonnement. Meer functionaliteiten zijn achter die betaalmuur verdwenen, zoals versleuteling van dm's, vinkjes bij gebruikersnamen en tweets bewerken.

Daarnaast ontsloeg hij menig Twitter-medewerker. Vorige maand meldde hij dat Twitter 'ongeveer quitte speelde' en nog 1500 medewerkers overheeft. Dat waren er ongeveer 8000 voor de overname.

Update 19.30 uur: Inmiddels heeft Musk bevestigd dat Linda Yaccarino de nieuwe ceo wordt. Zij zal zich voornamelijk focussen op de bedrijfsvoering, terwijl Musk zich bezig blijft houden met 'productdesign en nieuwe technologieën', schrijft hij.