Microsoft lijkt te kijken of Xbox Quick Resume ook naar Windows kan komen

Een Xbox-topvrouw vertelde tijdens een interview bij de ASUS ROG Ally-introductie over functies als Xbox Quick Resume, waarmee sessies meenemen van bijvoorbeeld een desktop naar een handheld-pc mogelijk zou worden.

Roanne Sones, corporate VP van Xbox, vertelt dat in een groepsgesprek met twee kopstukken van ASUS en een van AMD tijdens het launch event van de ROG Ally, de handheld-pc van ASUS. Ze stelt dat de Ally Microsoft 'anders laat denken' over mobile gaming op Windows. Voornamelijk spreekt ze ervan dat je 'start met gamen op je pc, [de Ally] meeneemt en meteen verder wilt gaan op het punt waar je was' en sluit dat verhaal af met: "Hoe denken we erover om dat naar het Windows-platform te brengen?"

Wat Sones omschrijft, zijn twee functies. Een is ondersteuning voor een systeem om in slaapstand te gaan zonder dat een draaiende game daarvan crasht. Dat kan in principe nu al in Windows, hoewel het van game tot game zal verschillen of een game dat 'overleeft'. Dit is ook een functie van de Steam Deck, maar ook hier is het niet waterdicht; een game kan crashen. Het is denkbaar dat gamemakers samen met de OS-maker verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van dit soort crashes.

De tweede functie betreft een 'agressiever' gebruik van cloudsaves. Sones omschrijft een bijna naadloze ervaring bij het wisselen van pc naar bijvoorbeeld deze handheld. Daarvoor moet de savedata makkelijk en snel de cloud in, zodat de Ally deze kan oppikken en de speler verder kan vanaf het punt waar hij of zij was, of in ieder geval een punt daar vlakbij.

Ook hier laat de Steam Deck zien hoe dat kan werken. Als de Deck in slaap gezet wordt tijdens het gamen, wordt savedata eerst naar de Steam-cloud geüpload, zodat de speler verder zou kunnen gaan op bijvoorbeeld een desktop. Als hij dat inderdaad doet, krijgt hij op de pc eerst de vraag of hij niet liever de game op de Deck eerst volledig wil afsluiten, om zo mogelijk toch een recentere save in de cloud te krijgen. De Xbox heeft een soortgelijk systeem, zij het zonder een handheld in het spel.

Dit zijn geen harde beloften van Microsoft, maar het feit dat het bedrijf erover praat, toont aan dat het enig vertrouwen en intentie heeft op dit gebied. Daarnaast bleek al eerder dat Microsoft bezig is met hoe het Windows 11 geschikter kan maken voor handhelds; in april lekte een presentatie uit over mogelijke aanpassingen aan het OS daarvoor. Microsoft lijkt meer interesse te hebben in handheld-pc's door de populariteit van de Steam Deck, die in februari op de markt kwam.