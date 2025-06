ASUS ROG Ally met AMD Ryzen Z1 Extreme-apu kost 799 euro en komt in juni uit

ASUS brengt zijn ROG Ally-handheld-pc in juni uit. Het apparaat krijgt een AMD Ryzen Z1 Extreme-chip en kost 799 euro. Later volgt een goedkopere variant met 'gewone' Ryzen Z1-chip, die beschikt over minder cpu-cores en een gpu met minder compute-units.

ASUS levert de ROG Ally-handheld met Z1 Extreme-apu vanaf 13 juni, meldt het bedrijf in een persbericht. Preorders van dit model beginnen volgens het bedrijf op donderdag 11 mei. De versie met een 'gewone' Ryzen Z1-apu komt naar verwachting beschikbaar in het derde kwartaal van dit jaar. Het bedrijf deelt voor dat model nog geen concrete releasedatum. Wat die goedkopere variant precies gaat kosten, is ook nog niet bekend.

De handheld wordt voorzien van een apu uit de Ryzen Z1-serie. De Extreme-variant die in de ROG Ally wordt gebruikt, krijgt acht Zen 4-cores en zestien threads. Volgens het bedrijf haalt de chip een boostclock tot 5,1GHz. De geïntegreerde gpu is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en beschikt over twaalf compute-units voor in totaal 768 streamprocessors. De chip heeft in totaal 24MB cache en een variabele tdp van 9 tot 30W. De non-Extreme-variant van de Ryzen Z1, die wordt gebruikt in de ROG Ally-versie die later verschijnt, heeft zes cores en een gpu met vier compute-units.

De ROG Ally krijgt verder 16GB Lpddr5-6400-geheugen en wordt geleverd met een M.2-2230-ssd met een capaciteit van 512GB en een PCIe 4.0-interface. De handheld heeft ook een microSD-kaartlezer en beschikt over Windows 11. Het scherm krijgt een diagonaal van 7", een resolutie van 1920x1080 pixels en een refreshrate van 120Hz.

De fabrikant verkoopt daarnaast een dock voor de ROG Ally. Dit dock kan het apparaat opladen met 65W en kan ook gebruikt worden om de handheld aan te sluiten op een scherm. Wat dit dock gaat kosten, is niet duidelijk. ASUS deelt daarvoor geen adviesprijzen in zijn persbericht. Het apparaat kan ook gekoppeld worden aan een externe gpu. ASUS gebruikt daarvoor zijn eigen ROG XG Mobile-systeem, waarvoor gpu-modules los verkocht worden. ASUS introduceerde eerder dit jaar al een variant met RTX 4090-laptopvideokaart, die 2000 dollar kost.

Bron: ASUS