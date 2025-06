Gelekte specificaties van ROG Ally X tonen twee keer zo grote accu en meer ram

De accu van de nieuwe ROG Ally X wordt naar verluidt twee keer zo groot als die van het eerste model. De nieuwe handheld zou een 80Wh-accu krijgen, een verdubbeling van de 40Wh-capaciteit die het eerste model had.

Videocardz wist een specsheet van de ROG Ally X te bemachtigen, de vermeende opvolger van de eerste handheld van ASUS die vorig jaar uitkwam. Daaruit zou blijken dat de meeste specificaties gelijk blijven, maar dat een van de grootste mankementen van het apparaat wordt opgelost. De accu heeft met 80Wh dubbel zoveel capaciteit als het originele model. Of het apparaat daarmee ook twee keer zo lang meegaat, moet nog blijken, maar door de accu zoveel groter te maken pakt ASUS wel het probleem aan dat ook Tweakers tijdens een review ontdekte.

De grotere accu zorgt ervoor dat de afmetingen van het apparaat ook groter worden, zegt Videocardz. De Ally X is met 678 gram ruim 70 gram zwaarder en wordt zo'n 5mm dikker. De ventilator in het model is dan weer kleiner geworden en heeft dunnere bladen.

De specificaties van de ROG Ally X blijven verder deels gelijk aan het origineel. Het apparaat heeft nog steeds hetzelfde 7"-full-hd-display met 120Hz-verversingssnelheid en de Ryzen Z1 Extreme-apu met 8 cores en 12 RDNA3-cu's. Het apparaat zou een stuk meer geheugen krijgen; 24GB in plaats van 16GB, wat dit keer Lpddr5-7500-ram is.

De ROG Ally X wordt op 2 juni aangekondigd tijdens Computex. Het is nog niet bekend wat het apparaat gaat kosten. De originele ROG Ally kostte bij introductie 799 euro.