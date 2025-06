ASUS introduceert ROG Ally X met grotere accu, meer ram en 1TB-ssd voor 899 euro

ASUS komt met een nieuwe versie van zijn ROG Ally-handheld. Deze Ally X-variant beschikt over een grotere accu, meer geheugen en wordt geleverd met 1TB aan ssd-opslag. De gaminghandheld krijgt ook verschillende andere wijzigingen, hoewel de gebruikte AMD-soc hetzelfde blijft.

ASUS voorziet de nieuwe ROG Ally X onder meer van een 80Wh-accu, bevestigt de fabrikant tijdens de Computex 2024-beurs in Taiwan. Daarmee verdubbelt het bedrijf de capaciteit ten opzichte van de huidige ROG Ally. Het nieuwe apparaat krijgt daarnaast 24GB Lpddr5x-geheugen in plaats van 16GB. Dat geheugen is ook hoger geklokt, met een snelheid van 7500 megatransfers per seconde.

De maximale opslagcapaciteit die ASUS vanuit de fabriek meelevert, wordt ook verdubbeld naar 1TB. De handheld krijgt daarbij ondersteuning voor fullsize-M.2-2280-ssd’s. In de huidige ROG Ally passen alleen compacte M.2-2230-drives met een lengte van 30mm. In theorie kunnen gebruikers de ssd van de Ally X daarmee handmatig upgraden naar een drive met maximaal 4TB opslagruimte.

ROG Ally Verschillen ROG Ally X 512GB M.2 2230 Ssd 1TB M.2 2280 16GB LPDDR5-6400

(w.v. 4GB igpu) Geheugen 24GB LPDDR5-7500

(w.v. 8GB igpu) 40Wh Accu 80Wh 28,0x11,7x3,2cm Afmetingen 28,0x11,4x3,7cm 608g Gewicht 678g 1x USB-C 10Gbit/s (DP, PD)

1x ROG XG Mobile Poorten 1x USB-C 10Gbit/s (DP, PD)

1x USB4 (DP, PD) € 799 Releaseprijs € 899

Verder krijgt de ROG Ally X verschillende kleine upgrades. Het apparaat krijgt bijvoorbeeld een licht gewijzigde behuizing. Het apparaat wordt iets dikker en krijgt grotere ‘handvaten’ aan de zijkanten, die moeten bijdragen aan de ergonomie van de handheld. Daarbij weegt het apparaat 60 gram meer dan de voorgaande Ally. Ook wordt de d-pad volgens ASUS verbeterd en is de vorm van de macroknoppen aan de achterkant aangepast. Het apparaat krijgt ditmaal een zwart chassis, terwijl de ‘gewone’ ROG Ally alleen in het wit wordt geleverd.

Verder is de propriëtaire XG Mobile-poort, die gebruikt kon worden om een externe gpu-module van ASUS aan te sluiten, vervangen door een tweede USB-C-aansluiting die compatibel is met Thunderbolt. De fabrikant heeft daarnaast de fans kleiner gemaakt, hoewel die volgens ASUS alsnog een betere airflow mogelijk maken.

De rest van de ROG Ally X blijft ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande Ally. Het apparaat wordt wederom geleverd met de AMD Ryzen Z1 Extreme-processor. Daarmee beschikt de Ally X ook over dezelfde RDNA 3-igpu met twaalf compute-units. Het scherm blijft ook hetzelfde; het betreft een 7"-touchscreen met full-hd-resolutie en een 120Hz-refreshrate. De ROG Ally X is per direct te pre-orderen voor 799 dollar, in onze regio 899 euro, en wordt vanaf juli uitgeleverd. De fabrikant bevestigt ook dat de reguliere ROG Ally gewoon beschikbaar blijft; die is de afgelopen tijd al fors in prijs gedaald ten opzichte van zijn releaseprijs.

Update, 3-6: ASUS laat ons weten dat de Nederlandse adviesprijs voor de ROG Ally X 899 euro bedraagt.