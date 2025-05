Zotac Zone-gaminghandheld krijgt AMD Zen 4-apu en gaat 849 euro kosten

Zotac heeft meer details gedeeld over zijn komende Zone-gaminghandheld. Het apparaat beschikt over een AMD Ryzen-apu met acht Zen 4-cores en een RDNA 3-igpu. De handheld is vooruit te bestellen in Duitsland en kost daar 849 euro.

De Zotac Zone-handheld wordt voorzien van een AMD Ryzen 7 8840U-apu. Die beschikt over acht Zen 4-kernen en zestien threads met een boostclock tot 5,1GHz. Deze chip heeft daarnaast een geïntegreerde RDNA 3-gpu met twaalf compute-units en een kloksnelheid van 2,7GHz. De Zone krijgt 16GB Lpddr5x-7500-geheugen en een 512GB-ssd met een PCIe 4.0-interface en M.2-2280-formfactor.

Verder krijgt de handheld een 7"-amoledscherm met een full-hd-resolutie en 120Hz-refreshrate. Zotac adverteert met een piekhelderheid van maximaal 800cd/m². Het scherm wordt geflankeerd door twee thumbsticks met halleffectsensors, een D-pad, ABXY-knoppen en twee aanrakingsgevoelige touchpads die doen denken aan Valves Steam Deck. Aan de bovenkant van het apparaat zitten triggerknoppen, eveneens met halleffectsensors.

De Zotac Zone heeft daarnaast twee USB4-poorten met snelheden tot 40Gbit/s, een micro-SD-kaartlezer, een 3,5mm-jack, Wi-Fi 6E-ondersteuning en Bluetooth 5.2. De aan-uitknop heeft daarbij een ingebouwde vingerafdrukscanner met ondersteuning voor Windows Hello. Het apparaat krijgt ook een ingebouwde frontcamera en microfoon. Het apparaat draait Windows 11.

Zotac kondigde de Zone al aan tijdens de Computex in Taiwan. Het betrof toen echter nog een prototype en de fabrikant deelde toen ook weinig concrete specificaties of adviesprijzen. Het bedrijf meldt nu dus dat het apparaat vanaf woensdag vooruitbesteld kan worden in 'geselecteerde markten'. Daaronder valt in ieder geval Duitsland, waar het apparaat dus 849 euro kost. Een retailer noemt daarbij een leverdatum van 12 september, hoewel Zotac dat zelf niet bevestigt in zijn persbericht.