Antec-versie van Ayaneo Slide verschijnt binnenkort in EU voor 799 euro

Antec brengt binnenkort zijn versie van de Ayaneo Slide-gaminghandheld uit in Europa, onder de naam Core HS. De handheld beschikt over een uitschuifbaar 1080p-scherm en een AMD Ryzen 7 7840U-apu. De handheld kost 799 euro en krijgt onder meer een meegeleverde USB-C-dock.

De eerste Antec Core HS-handhelds komen volgende week aan in Nederland, vertelt de general manager voor Antec in Europa aan Tweakers. Het apparaat moet kort daarna beschikbaar komen. De handheld wordt gebaseerd op de Ayaneo Slide-handheld, die nog niet breed verkrijgbaar is in de Europese Unie. Het apparaat gaat 799 euro kosten. Voor dat bedrag wordt onder meer een USB-C-dock meegeleverd, naast andere accessoires.

Antec kondigde eerder al aan dat het de Ayaneo Slide onder eigen naam gaat uitbrengen. Het apparaat beschikt over een uitschuifbaar 1080p-scherm met 60Hz-refreshrate. Onder dat scherm zit een compact toetsenbord, dat wordt geflankeerd door meerdere knoppen die bijvoorbeeld dienen als startknop. Het apparaat krijgt ook Ayaneo-software meegeleverd, waarmee onder meer fansnelheden, schermhelderheid, volume en andere instellingen aangepast kunnen worden.

Het apparaat is uitgerust met een AMD Ryzen 7 7840U, die onder meer beschikt over acht Zen 4-cores en een igpu met twaalf RDNA3-CU's. De handheld wordt geleverd met maximaal 32GB geheugen en tot 2TB opslag, in de vorm van een M.2-2280-ssd met PCIe 4.0-interface. De handheld heeft verder een 46,2Wh-accu, twee USB4-poorten, een SD-kaartlezer en wordt geleverd met Windows 11.