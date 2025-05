Antec introduceert P20C-ATX-kast die 125 euro kost

Antec heeft de P20C geïntroduceerd, een ATX-behuizing die standaard met drie 120mm-fans is uitgerust en een glazen zijpaneel heeft. De fabrikant levert ook een P20CE-versie, met een metalen in plaats van een glazen zijpaneel. Beide versies zijn nu te koop voor 125 euro.

De P20C is het nieuwe midtowertopmodel in Antecs line-up en ondersteunt eATX-moederborden tot 330mm breed. Aan de achterzijde zijn er zeven PCI-e-sloten. De behuizing wordt standaard met drie 120mm-argb-fans in de voorzijde geleverd, al passen hier ook drie 140mm- of twee 185mm-ventilators. Bovenin passen drie 120mm- of twee 140mm-exemplaren, achterin past een 120mm-fan. Bij de psu-shroud passen ook nog twee ventilators. Behalve met de drie ventilators wordt de behuizing ook met een 1-naar-4-fansplitter geleverd.

Voor waterkoeling past er in de voorzijde en in de bovenkant een 360mm-radiator; achterin past een 120mm-radiator. Grafische kaarten mogen maximaal 375mm lang zijn, de cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 170mm en de voeding kan niet langer zijn dan 205mm. Verder is er plek voor twee 2,5"- en twee 3,5"-drives, of voor vier 2,5"-drives.

De knoppen en poorten van de midtowerkast zitten bovenop, aan de voorzijde. Hier zitten de aan-uit- en resetknoppen, twee USB 3.0-poorten, een USB 3.2-Type C-poort en twee 3,5mm-poorten. De voorkant heeft een meshpatroon en is met pinnen bevestigd, waardoor deze volgens Antec eenvoudig te verwijderen is. Hier zit een stoffilter achter, dat met clips is bevestigd. De kast is 483x220x490mm groot.