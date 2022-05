Antec kondigt D700 FLUX-behuizing voor gamers aan

Antec heeft een nieuwe mid-towerbehuizing aangekondigd in de vorm van de D700 FLUX. De fabrikant richt zich op gebruik voor gaming en bij de ontwikkeling is met name rekening gehouden met de koeling van de gpu.

Antec noemt de koeling van de D700 FLUX 'Flow Luxury' of F-LUX. Hierbij gebruikt het bedrijf vijf 120mm-fans: drie aan de voorzijde, een aan de onderkant en een aan de achterkant. Het ontwerp maakt dat de fans koele lucht aan de voorzijde en onderkant aanzuigen en aan de achter- en bovenkant wegleiden, wat relatief standaard is.

In totaal is er plek voor negen ventilatoren. De drie fans aan de voorkant zijn argb-fans en deze zijn achter een meshpaneel met golfvormen geplaatst. Aan de zijkant zit een paneel van gehard glas dat een inkijk biedt op het binnenwerk van de behuizing.

De behuizing biedt verder ruimte aan videokaarten met een maximale lengte van 405mm, cpu-koelers met een maximale hoogte van 175mm en voedingen met een lengte tot aan 205mm. Ook kan de gebruiker tot aan drie 2,5"-ssd's huisvesten en drie 3,5"-hdd's of nog eens twee 2,5"-opslagmedia. De afmetingen van de D700 FLUX zijn 467x220x486mm en het gewicht is 7,4 kilogram. De prijs is nog onbekend en ook is niet duidelijk wanneer de behuizing uitkomt.