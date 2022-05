Google beperkt bepaalde Chromefuncties in Chromiumbrowsers van derde partijen

Google gaat vanaf 15 maart toegang tot sync, click-to-call en andere api-functies beperken in Chromiumbrowsers van derde partijen. Volgens Google was het nooit de bedoeling dat gebruikers die functies buiten de officiële Chromebrowser konden gebruiken.

Google geeft in een blog aan dat het in een recente audit ontdekte dat sommige Chromium-browsers van derde partijen gebruik konden maken van functies zoals sync en click-to-call. Beide zijn volgens Google alleen bedoeld voor gebruik in Chrome.

Het bedrijf voegt toe dat de data die gebruikers gesynchroniseerd hadden via Chromiumbrowsers, toegankelijk blijft in hun Google Account en dus weer gebruikt kan worden als zij Chrome gaan gebruiken in plaats van een Chromiumbrowser van een derde partij. Lokaal opgeslagen data, blijft ook lokaal opgeslagen.

Welke Chromiumbrowsers toegang hadden tot en gebruik maakten van de functies noemt Google niet, maar Google zegt wel dat een 'klein deel van de Chromiumgebruikers' met hun Google-account in een browser van een derde partij kon inloggen en sync-data kon opslaan en delen met Chromiumbrowsers. Dat wijst erop dat het waarschijnlijk niet gaat om grote Chromiumbrowsers als Microsoft Edge en Vivaldi. Naast sync en click-to-call noemt Google ook niet om welke andere api-functies het gaat, maar mogelijk gaat het om features voor spelling, remote desktop en de agenda, schrijft Ghacks.net. Die website noemt meer dan twintig Google-api's van een ontwikkelaarspagina van Chromium die niet standaard beschikbaar zijn in de browser.