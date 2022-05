Google zet gedetailleerdere weergave straten aan in vier wereldsteden in Maps

Google heeft de eerder aangekondigde gedetailleerdere weergave van straten aangezet in Maps. De functie werkt vooralsnog alleen in New York, San Francisco, Tokio en het centrum van Londen. Door de wijziging zijn onder meer zebrapaden en vluchtheuvels te zien.

Side-by-side: oud en nieuwe weergave

in Londen. Bron: Android Police

De wijzigingen zijn daarom vooral bedoeld voor voetgangers, zegt Google. Ook is de breedte van straten op de kaart bij een hoog zoomniveau nu aangepast op de daadwerkelijke breedte in het echt. Zo moeten voetgangers beter hun weg kunnen vinden over bijvoorbeeld drukke kruispunten in binnensteden.

Google kondigde de wijziging in augustus al aan. Het is onbekend of en wanneer de gedetailleerdere weergave precies werkzaam zal zijn in steden in de Benelux. Volgens Android Police gaat het om een server-side upgrade en hoeven gebruikers de app niet te updaten om de nieuwe details te kunnen zien.