Google stopt met app die locatie van 'vertrouwde contacten' weergeeft

Google stopt per 1 december met de ondersteuning voor de app Vertrouwde Contacten. Met deze app konden gebruikers contacten instellen met wie de locatie gedeeld kon worden, voor bijvoorbeeld noodgevallen. Google verwijst gebruikers door naar Google Maps.

Google heeft de app Vertrouwde Contacten inmiddels uit de Play Store verwijderd. Het bedrijf meldt gebruikers in een e-mail over de wijzigingen en ook op het dashboard voor vertrouwde contacten staat een notificatie dat de dienst na 1 december 2020 niet meer wordt ondersteund. "Als de app is geïnstalleerd op je apparaat, kun je deze tot die datum blijven gebruiken", meldt Google. Na die datum krijgen contacten dus niet meer de real-time locatie van de gebruikers te zien.

Het bedrijf meldt daarbij dat gebruikers 'Locatie delen' op Google Maps kunnen instellen om hun locatie met anderen te delen. De werking is wel anders. Waar gebruikers met Google Maps alleen kunnen kiezen wie hun locatie kan zien en voor hoelang, was het met Vertrouwde Contacten ook mogelijk voor de ander om te zien of er recentelijk nog activiteit had plaatsgevonden.

Vervolgens konden vertrouwde contacten de locatie van de gebruiker opvragen. Dit verzoek kon geweigerd worden, maar als de gebruiker na vijf minuten niet weigerde, werd de locatie doorgegeven. Google introduceerde Vertrouwde Contacten in 2016. Niet bekend is waarom de dienst stopt.