ASUS kondigt VivoBook Flip 14-laptop met 'eerste losse videokaart van Intel' aan

ASUS heeft zijn VivoBook Flip 14-laptop aangekondigd. De laptop heeft onder andere een Tiger Lake-cpu en beschikt volgens de fabrikant over 'de eerste losse videokaart van Intel'. Adviesprijzen en releasedata zijn nog onbekend.

De ASUS VivoBook Flip 14 lijkt de eerste aangekondigde laptop te zijn met een losse gpu van Intel. Op de productpagina van de laptop wordt 'First Intel Discrete Graphics' genoemd, zo schrijft ook VideoCardz. ASUS deelt verder weinig details over deze gpu. Zo noemt de fabrikant zelf geen naam op de productpagina, maar Twitter-gebruiker momomo_us merkte op dat de naam 'Intel Iris Xe Max Graphics' wordt genoemd in de metadata van de website.

De VivoBook Flip 14 maakt vermoedelijk gebruik van een losse 'Intel Iris Xe Max'-gpu

Een Intel Iris Xe Max verscheen eerder al in de database van SiSoft Sandra, zo schrijft Hot Hardware. Uitgaande van die resultaten, zou de Intel Xe Max-gpu beschikken over 96 execution units. Dat is gelijk aan het aantal eu's in de geïntegreerde gpu in de Core i7-1165-cpu. De gpu in de VivoBook Flip 14 heeft verder 4GB aan videogeheugen, blijkt uit de specificaties.

De VivoBook Flip 14 wordt verder geleverd met een Intel Core i5-1135G7 of i7-1165G7. De laptop beschikt over maximaal 16GB aan lpddr4x-4266-geheugen en een PCIe-ssd met een capaciteit tot 1TB. De productpagina noemt daarbij ook een Optane Memory H10-drive. Dat is een M.2-ssd met qlc-nand en 32GB aan extra Optane-geheugen voor cache.

De laptop heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De fabrikant noemt geen paneeltype of verversingssnelheid. ASUS voorziet de laptop van een Thunderbolt 4-connector, een USB 3.2 Gen 2-aansluiting van het type-A, een USB 2.0-poort en een HDMI-aansluiting. De behuizing is 324mm breed, 220mm diep en 18,7mm dik. De laptop weegt 1,5 kilogram.