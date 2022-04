Asus voorziet ZenBook Pro 15 van 4k-oledscherm en GTX 1650 Ti

Asus kondigt de ZenBook Pro 15 voor grafische professionals aan. De laptop beschikt over een 4k-oledscherm, ScreenPad en een GTX 1650 Ti. Asus brengt ook de lichtgewichtlaptops ZenBook 14 en ExpertBook uit.

Met de ZenBook Pro 15 wil Asus een goed scherm met krachtige hardware en portabiliteit combineren voor grafici die niet aan een vaste werkplek verbonden willen zijn. Dat scherm is aanraakgevoelig heeft bij de meest uitgebreide configuratie van de laptop een diagonaal van 15,6 inch, een oledpaneel dat de uhd-resolutie kan weergeven en een verversingssnelheid van 60Hz. Asus claimt dat het paneel 100 procent van de dci-p3-kleurruimte kan weergeven. Het bedrijf brengt ook varianten met lcd en 1080p-resolutie uit. De laptop is 17,8mm dik en weegt 1,8 kilogram.

De Pro 15 UX535 verschijnt in varianten met Intel Core i7-10750H en i5-10300H en met een Nvidia 1650 met Max-Q en de Ti-variant van die videokaart. Bovendien bevat de laptop Asus' ScreenPad, het in het trackpad geïntegreerde 5,65"-touchscreen, dat werkt in combinatie met bepaalde applicaties en taken.

Asus bouwt de ScreenPad ook bij de ZenBook 14 in. Deze laptop heeft een 14"-scherm, een dikte van 17mm en een gewicht van 1,2 tot 1,3 kilogram, afhankelijk van de configuratie. Er verschijnt daarnaast een Ultralight-model met behuizing van een magnesiumlegering die 14,9mm dik is en 980 gram weegt. De laptop moet het onder andere van dunne schermranden hebben. Deze zijn aan de bovenkant 6,1mm, aan de zijkanten 2,6mm en aan de onderkant 3,3mm breed. De laptop verschijnt in een UX435EA-variant met alleen de Intel Xe als gpu terwijl de UX435EG-versie in aanvulling daarop een Nvidia GeForce MX450 heeft.

Tenslotte maakt Asus de komst van de ExpertBook B9 bekend, een 14"-laptop voor zakelijke doeleinden die met 880 gram een relatief laag gewicht heeft. Het gaat daarbij wel om de variant met 33Wh-accu. Er komt ook een versie met 66Wh-accu en deze weegt met 1 kilogram wat meer. De behuizing is van een magnesium-lithiumlegering en heeft een dikte van 14,9mm. Deze laptop krijgt geen ScreenPad maar wel een NumberPad 2.0, oftewel een verlicht numpad dat in het trackpad is geïntegreerd. Opvallend is verder dat Asus deze laptop met een doos voor accessoires levert die uitgeklapt kan worden en dan als standaard kan dienen.

De prijzen en verschijningsdata zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.