Bij zijn introductie in 2011 was de ASUS Zenbook één laptop die je iets later met twee verschillende schermformaten kon krijgen. Jaren later is Zenbook uitgegroeid tot Asus' high-end serie waar verschillende modellen onder vallen. De 'gewone' Zenbook UX325, UX425 en UM425 bespraken we al eerder, net als de convertible UX363. In deze review is het de beurt aan de UX371, die net als de UX363 een convertible is, maar dan nog iets luxer uitgevoerd. De prijs is met 1700 euro ook een stuk hoger dan de 1250 euro die de UX363 kost. Het grootste verschil zit in het 4k-oledscherm op de UX371, die in de volksmond gewoon ZenBook Flip S mag worden genoemd.

We noemden net al de andere telgen uit de huidige Zenbook-familie. Dat was niet zonder reden, want de UX371 heeft heel veel weg van de andere 2020-Zenbooks. De behuizing is ook nu gemaakt van metaal en hij deelt de familietrekjes, zoals de schuin oplopende randjes aan de zijkanten van het toetsenbord, en de aansluitmogelijkheden. Het logo staat rechts van het midden op de achterkant van het scherm en is omgeven door cirkels die in het aluminium zijn geborsteld, zoals we dat ook van andere Zenbooks kennen.

Op één punt kun je de Zenbook Flip S goed van de Zenbook Flip onderscheiden, en dat betreft de koperkleurige accenten in het logo en rondom beide delen van de behuizing. Bij de Taiwanese ontwerpafdeling van ASUS was men er blijkbaar van overtuigd dat de 'luxe' uitstraling van de UX371 ten opzichte van de UX363 moet worden benadrukt, maar wij vragen ons af of dat effect elders in de wereld aanslaat. Onze smaak is het in ieder geval niet. Hoewel de behuizing gelijk is, is de UX371 volgens ASUS 100 gram lichter dan de UX363. De fabrikant geeft 1,2 kilogram op voor de UX371 en 1,3 kilogram voor de UX363. Als je het gewicht afrondt, heeft ASUS inderdaad gelijk, maar onze keukenweegschaal geeft 1226 gram aan voor de UX371 en 1290 gram voor de UX363. Waar dat verschil in zit, hebben we niet kunnen ontdekken. Het zou bijvoorbeeld met een lichter schermpaneel te maken kunnen hebben.

Wat stevigheid betreft hebben we weinig te klagen. Dit is zoals gezegd een laptop met een metalen behuizing die stevig aanvoelt, en net als bij de UX363 kan de behuizing enigszins inveren als je op het midden, boven de touchpad drukt, maar dat is iets dat we in de praktijk niet vaak zien gebeuren.

De aansluitingen op de UX371 zijn gelijk aan die van de UX325 en UX363, en dat is geen toeval, want die laptops maken gebruik van hetzelfde moederbord. Bij die aansluitingen heeft ASUS wat aparte keuzes gemaakt waar we eerder ook over schreven in de review van de UX363. De laptop heeft namelijk geen jack-aansluiting voor audio. In plaats daarvan krijg je een USB-C-naar-jack-kabeltje meegeleverd. De laptop heeft twee USB-C-aansluitingen, maar de oplader is ook van het USB-C-type. Als je ook een koptelefoon inplugt, zijn je USB-C-aansluitingen dus allemaal in gebruik. De HDMI-aansluiting ondersteunt bovendien maximaal de 1.4-versie van het protocol, wat betekent dat je geen 4k-scherm op 60Hz kunt aansturen. De enige manier om dat laatste alsnog te bereiken, is door Thunderbolt te gebruiken. Bij een laptop van 1700 euro vinden we de afwezigheid van een HDMI 2.0-aansluiting echt een tegenvaller. Wel prettig is dat aan de rechterkant een USB-A-aansluiting met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s zit, voor het aansluiten van 'gewone' USB-apparaten. Wil je de laptop graag op een bedraad netwerk aansluiten dan kan dat ook, want ook een ethernetadapter op USB wordt meegeleverd. Een kaartlezer ontbreekt helaas.

Toetsenbord, touchpad en stylus

Tot zover zijn er weinig verschillen tussen de UX371 en UX363, terwijl het prijsverschil 450 euro bedraagt. Behalve een koperen randje en een gewicht dat een fractie lichter is, krijg je bij de UX371 echter ook een stylus meegeleverd. Die stylus, de SA201H is van metaal gemaakt en weegt 20 gram. Als je hem niet gebruikt, kun je hem magnetisch aan de achterkant van het scherm vastplakken, hoewel hij daar niet zal blijven zitten als je de laptop in een krappe tas schuift. De stylus is voorzien van twee knoppen, waarbij de bovenste hetzelfde doet als een rechtermuisklik en de onderste als gum in tekensoftware functioneert. Dat werkt niet in alle software. Paint wil er niets van weten, maar Paint 3D maakt wel netjes gebruik van de gum. De stylus heeft een harde plastic punt waarmee hij makkelijk over het scherm glijdt, maar we geven toch de voorkeur aan een stylus met een rubberen puntje dat meer 'grip' op het scherm biedt. Zoals de meeste pennetjes die tegenwoordig bij laptops en tablets worden geleverd, ondersteunt de stylus 4096 drukniveaus.

Het toetsenbord is hetzelfde als op de UX363 en heeft relatief veel travel. Dat vinden we prettig tikken. De touchpad zit in het midden van de behuizing, maar niet recht onder de spatiebalk. Tijdens het typen raak je de touchpad dan ook regelmatig aan, maar door een goede polsdetectie zorgt dit niet voor onverwachte acties. De touchpad is breed en heeft een oppervlak van glas, dat prettig aanvoelt en goed alle multitouch-gestures oppikt.

De webcam heeft de gebruikelijke resolutie van 1280x720 pixels. Er is ook ondersteuning voor gezichtsherkenning, waardoor je snel kunt inloggen met behulp van Windows Hello. De speakers van de laptop zitten helaas onderaan de behuizing. We hebben een voorkeur voor speakers aan de bovenkant, zodat het geluid direct richting de oren van de gebruiker gaat en niet afhankelijk is van reflectie op de ondergrond waarop de laptop staat. Het maximale volume is toereikend voor situaties waarbij er niet veel achtergrondgeluid is. Is dat laatste wel het geval, dan zouden de speakers weleens tekort kunnen schieten.