Intel toont concept van dunne laptop met twee schermen in stoffen behuizing

Intel demonstreert op de Computex Twin Rivers. Dat is de naam van een conceptlaptop die bestaat uit twee 12,3"-schermen in een stoffen behuizing. In het apparaat zit een 15W-processor die passief wordt gekoeld.

Het Twin Rivers-concept valt op met zijn behuizing van stof. Dat materiaal is makkelijk te vouwen en dus kan het geheel dubbel geklapt worden. Wel zit er elektronica in de vouw; de twee schermen zijn immers met elkaar verboden en bovendien heeft Intel een aangepast moederbord gemaakt, waarbij de processor op één helft zit en zaken als de pci-express-controller op de andere helft. Een Intel-medewerker verklaart tegenover Tweakers dat dit gedaan is om de warmteontwikkeling te verspreiden.

De 15W-processor is een Intel-quadcore van de achtste generatie en hij wordt passief gekoeld met een vapor chamber. Dergelijke processors worden in laptops vrijwel altijd actief gekoeld; passief gekoelde laptops gebruiken veelal de Intel-processors met een tdp van 5W. Ook de accu bestaat uit twee delen en in iedere helft zit een accu.

Intel gebruikt twee 12,3"-schermen voor het prototype. Die hebben ieder een resolutie van 1920x1280 pixels en het zijn touchscreens. Een toetsenbord zit niet op het apparaat, maar het onderste scherm kan gebruikt worden om een virtueel toetsenbord en touchpad op weer te geven. Ook heeft Intel een dun bluetoothtoetsenbordje gemaakt, dat op het apparaat kan liggen, zodat het geheel meer op een traditionele laptop lijkt. Dat toetsenbordje is zo dun dat het tussen de twee schermen past bij het opvouwen.

Intel maakt Twin Rivers om aan fabrikanten te laten zien wat er mogelijk is. Intel gaat de laptop niet zelf uitbrengen. Er zijn op de Computex geen fabrikanten die iets hebben getoond wat lijkt op het concept. Dat is wel het geval bij het andere concept wat Intel op de beurs laat zien: Honeycomb Glacier, een meer traditionele laptop met twee schermen. De Asus ZenBook Pro Duo is daarop gebaseerd.

Het feit dat er nog geen laptops zijn die bestaan uit twee schermen heeft volgens de Intel-medewerker vooral te maken met het feit dat Windows daar nog niet goed mee overweg kan. Met name de touch-interface is niet goed afgestemd op het gebruik van twee schermen. Het is niet eenvoudig om een programma weer te geven op beide schermen. Bij de demo's die Intel toont zijn daarvoor allerlei aanpassingen met scripts gemaakt.

Vorig jaar toonde Asus op de Computex wel een vergelijkbare laptop onder de noemer Project Precog, maar dat ging om een concept dat niet werkend was te zien. Asus heeft dit jaar niets meer van dit project getoond en het is niet bekend wat daar de status van is.

Intel liet een jaar geleden op de Computex ook al een concept zien van een apparaat dat uit twee schermen bestaat. Dat had toen de naam Tiger Rapids en het had een kleiner formaat. Bovendien was het tweede scherm een e-ink-exemplaar. Lenovo bracht vorig jaar een apparaat uit volgens dat concept: de Yoga Book C930.