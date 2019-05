Indiegame Sea of Solitude komt uit op 5 juli

De EA Original-game Sea of Solitude komt op 5 juli uit voor de pc, Xbox One en PlayStation 4. Sea of Solitude is een third-person adventuregame waarin een meisje strijdt tegen monsters die voortkomen uit een gevoel van eenzaamheid.

De hoofdpersoon van Sea of Solitude heet Kay. Zij moet meerdere monsters in de spelwereld verslaan maar ook het monster dat uit haarzelf voorkomt. Sea of Solitude komt op 5 juli uit, laat Cornelia Geppert van ontwikkelaar Jo Mei weten. De ontwikkelaar kondigde de game vorig jaar tijdens E3 aan en de gane maakt deel uit van het EA Originals-programma.

EA Originals is een programma dat streeft naar het produceren van innovatieve indiegames. Unravel 1 en 2, A Way Out en Fe kwamen eerder uit onder de EA Originals-naam. Sea of Solitude komt uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en de Origin-downloadwinkel voor Windows.