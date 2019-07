Wie geïnteresseerd is in games en wat verder kijkt dan de jaarlijkse Call of Duty, FIFA en Assassin's Creed, heeft vast weleens gehoord van Sea of Solitude, de indie-game die door Electronic Arts is opgepikt en als EA Original wordt uitgebracht. Wie een goed geheugen heeft, ziet ook Cornelia Geppert voor zich. Deze vrouw stond tijdens de E3 van vorig jaar in een t-shirt van Kraftwerk op een groot podium, om over dit zeer persoonlijke project te vertellen. Geppert vertelde dat Sea of Solitude een emotionele game is, met eenzaamheid als thema. Een sterk persoonlijke game ook, gebaseerd op haar eigen ervaringen. Dat maakt nieuwsgierig. Lukt het Geppert en haar studio Jo-Mei Games om rond een dergelijk thema een interessante game te maken?

Als er iets opvalt aan Sea of Solitude, is het dat de makers geen enkele moeite doen om de boodschap en vooral ook het persoonlijke karakter van de game te verhullen. De hoofdpersoon heet Kay in plaats van Cornelia, maar verder krijg je in Sea of Solitude zo'n beetje de gehele levensloop van Geppert voorgeschoteld. Daarbij ligt de nadruk op haar relaties met familie, vrienden en geliefden. De game schetst geen vrolijk beeld. Kennelijk heeft Geppert het in haar jeugd en de eerste jaren van haar volwassen leven zwaar gehad. De game volgt ruwweg haar levensloop, waarbij eerst het gezin aan de orde komt en daarna de persoonlijke relationele perikelen van Geppert.

Sea of Solitude is overigens wel degelijk een game. Daarin ben je steeds een meisje dat een jaar of 15 lijkt. Het is direct duidelijk dat er wat mis is. Kay is volledig zwart. Haar huid, haar en kleren zijn allemaal donker ingevuld. Alleen twee ogen als rode kolen en een fel oranje rugzak vormen uitzonderingen. De beeldtaal is duidelijk: Kay is niet vrolijk. Ook de meeste personages die je tegenkomt zijn zwart ingekleurd. Ook zij zijn niet vrolijk. Of erger.