Nintendo toont 22 indiegames die dit jaar uitkomen voor Switch

Nintendo heeft in een Indie World-video 22 games gepresenteerd die dit jaar naar de Switch komen. Sommige games kwamen eerder al uit op andere platforms en een aantal games verschijnen tijdelijk exclusief op de Switch.

Zo is Exit de Gungeon vanaf dinsdag verkrijgbaar voor de Switch. Dit is het vervolg op Enter the Gungeon en het nieuwe spel is tijdelijk exclusief voor de Nintendo-console. Exit de Gungeon is ook per direct beschikbaar op de pc, maar andere consoles moeten wachten.

Verder toont de video indiegames die later dit jaar uitkomen, waaronder platformgame Blue Fire en actie-rpg Baldo. Laatstgenoemde is ook tijdelijk exclusief voor de Switch. Ook The Last Campfire is een van de indiegames die Nintendo uitlichtte. Deze avonturengame komt in de zomer uit en wordt gemaakt door Hello Games, bekend van No Man's Sky.

Meer details over de aangekondigde games zijn te zien op de Nintendo-website en in de Indie World-video.