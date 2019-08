Superhot en Ori and the Blind Forest komen naar de Nintendo Switch

Indiegame Superhot verschijnt voor de Switch en platformgame Ori and the Blind Forest: Definitive Edition komt ook naar de Nintendo-console. Die laatste game, die door Microsoft werd uitgegeven voor de Xbox en pc, komt op 27 september uit voor de Switch.

Superhot komt maandag uit voor de Nintendo Switch, al staat het spel op het moment van schrijven nog niet in de eShop. Superhot is een shooter die in 2016 voor het eerst uitkwam en waarin spelers de tijd kunnen manipuleren. Alleen als spelers bewegen of schieten, loopt de tijd. De indiegame verscheen eerst voor de pc en kwam daarna ook uit voor vr-headsets, de Xbox One en de PlayStation 4.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition verschijnt op 27 september voor de Nintendo Switch. Die platformgame is gemaakt door Moon Studios en in 2015 door Microsoft uitgegeven voor Windows en de Xbox One. Het spel komt nu voor het eerst naar een platform dat niet van Microsoft is.

De twee games zijn onderdeel van een serie indiegames die door Nintendo naar de Switch worden gebracht. De aankondigingen werden gedaan tijdens een Direct-presentatie ter ere van de gamescom. Daarin maakte Nintendo ook bekend dat de Switch-versie van Torchlight II op 3 september wordt uitgebracht.