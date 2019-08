Microsoft: In de toekomst brengen we geen exclusives meer naar andere consoles

Microsoft is niet van plan in de toekomst meer exclusieve games voor de Xbox te porten naar andere consoles. Het bedrijf zegt bestaande contracten nog wel te blijven eren, en te blijven werken aan crossplay en xCloud.

Het bedrijf zegt dat in een verklaring aan GamesIndustry.biz. Microsoft reageert daarmee op vragen of er in de toekomst nog meer games komen zoals Ori And The Blind Forest. Dat was aanvankelijk een exclusive voor de Xbox One en de pc. Microsoft werkte echter samen met Nintendo om de game te porten naar de Switch. Daarnaast werken de twee consolebouwers ook af en toe samen aan andere projecten, zoals het toevoegen van Banjo-Kazooie aan Super Smash Bros. Ultimate.

Microsoft zet de laatste tijd steeds meer in op exclusieve games. Het bedrijf heeft daarvoor onder andere Obsidian Entertainment en inXile overgenomen. Die studio's hebben eerder wel games gemaakt voor andere consoles en platformen zoals de Switch. Microsoft is echter niet van plan om dat vaker te doen. "Het afgelopen jaar hebben we het interne creatieve team achter de Xbox Game Studios bijna verdubbeld", zegt het bedrijf in een verklaring. "Ook nu die studio's langzaam integreren snappen we dat zij bestaande verplichtingen hebben tegenover andere platformen, en die houden we in stand. Maar in de toekomst komt de focus van die studio's te liggen bij games voor onze eigen platformen." Het bedrijf verduidelijkt 'niet van plan te zijn onze exclusieve first party content naar andere consoles te brengen.'

Microsoft zegt wel dat het van plan blijft andere consoles te blijven ondersteunen door te werken aan cross-play, maar ook door eigen platformen zoals xCloud. Ook werkt het bedrijf aan een aantal pc-games, en bracht het eerder dit jaar een pc-versie uit van Game Pass.