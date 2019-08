Castle Crashers Remastered komt 17 september uit voor Nintendo Switch

De remaster van Castle Crashers komt op 17 september uit voor de Nintendo Switch. Er komt ook een versie uit voor de PlayStation 4, maar wanneer precies wordt uitgebracht is nog niet bekend. De game ondersteunt op beide platformen lokale multiplayer.

Ontwikkelaar The Behemoth heeft de releasedatum van Castle Crashers Remastered vandaag aangekondigd, kort nadat het bedrijf voor het eerst schreef dat de game er kwam. De remaster draait straks op 60 frames per second, het dubbele van het origineel. Ook zijn de textures vijf keer groter dan de eerste versie van het spel, waarvan de makers zeggen dat het de game 'vijf keer zo mooi maakt'. De Switch-versie ondersteunt bovendien ook de trilfunctie, en lokale multiplayer voor vier spelers. Ook kunnen spelers online spelen. Op de PS4 komt ook ondersteuning voor multiplayer.

Caste Crashers Remasterd lijkt veel op de originele co-op sidescrolling-game uit 2008. Het is niet de eerste keer dat er een remaster uitkomt van de game. In 2015 gebeurde dat ook al voor de Xbox One. De makers zeggen dat de game ook uiteindelijk naar de Playstation 4 komt, maar daarvoor is nog geen definitieve datum bekend. "Het ontwikkelproces duurde door alle uitdagingen langer dan we hadden gehoopt. De PS4-versie zit op dit moment in de goedkeuringsfase", schrijven zij. "Daarom kunnen we de exacte datum nog niet noemen. Ook zeggen de makers dat crossplay tussen verschillende platformen voorlopig ook niet ondersteund wordt.