The Witcher 3: Wild Hunt komt 15 oktober uit voor Switch

The Witcher 3: Wild Hunt komt 15 oktober uit voor de Switch. Nintendo heeft de releasedatum van de game bekend gemaakt, en heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin te zien is hoe de game draait op de handheld.

Het was al bekend dat The Witcher 3 naar de console zou komen, maar een exacte datum was tot nu toe nog niet bekend. Nintendo laat nu weten dat de game op 15 oktober uitkomt. De game draait op een 540p-resolutie als het spel zonder dock wordt gespeeld, of op 720p mét dock. Ook andere specificaties, zoals de 32GB benodigde opslagruimte, waren al eerder bekend gemaakt. Nintendo heeft ook een nieuwe trailer uitgebracht waarin ook gameplay te zien is.

Het gaat om de Complete Edition, waarbij naast de standaard-game ook de twee uitbreidingspakketten zitten. In de trailer is te zien hoe hoofdpersonage Geralt het land Toussaint bezoekt, de wereld uit uitbreidingspakket Blood & Wine. Ook zijn er beelden te zien uit de Hearts Of Stone-uitbreiding. De game is inmiddels als pre-order te koop.