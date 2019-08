Sony neemt Spider-Man-ontwikkelaar Insomniac Games over

Sony gaat ontwikkelaar Insomniac Games overnemen. Laatstgenoemde is de ontwikkelstudio die met name bekend is van het vorig jaar uitgebrachte en goed ontvangen PlayStation 4-spel Marvel's Spider-Man.

Sony Interactive Entertainment zegt dat het een definitieve overeenkomst met Insomniac Games heeft gesloten om de overname te beklinken, al moeten de relevante toezichthouders zich er nog over buigen en zijn er nog een aantal niet nader genoemde voorwaarden die vervuld moeten worden. Er zijn geen financiële details over de transactie naar buiten gebracht, omdat dat volgens Sony contractueel zo is vastgelegd.

Als de overname eenmaal definitief is, wordt Insomniac de veertiende interne studio die games zal maken onder de vlag van Sony Interactive Entertainment. Shawn Layden van Sony zegt verheugd te zijn dat het Insomniac kan verwelkomen in de Worldwide Studios-familie. Beide bedrijven werken al jarenlang samen, getuige onder meer het vorig jaar voor de PlayStation 4 uitgebrachte Marvel's Spider-Man, waarvan inmiddels al 13,2 miljoen exemplaren zijn verkocht. Door de overname zullen toekomstige games van Insomniac waarschijnlijk alleen voor het PlayStation-platform uitkomen.

Ted Price, de huidige ceo van Insomniac, richtte de Amerikaanse ontwikkelstudio in 1994 op onder de toenmalige naam Xtreme Software. Het bedrijf werd een jaar later al omgedoopt tot Insomniac Games en was tot nu toe een onafhankelijke ontwikkelaar, al maakte het verschillende titels voor met name de PlayStation, zoals Ratchet & Clank, Resistance en Spyro the Dragon. Het maakte echter ook de nodige titels voor Windows.