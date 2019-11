Topman Guerrilla Games vertrekt en wordt hoofd van PlayStation Worldwide Studios

Hermen Hulst, directeur van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, wordt het nieuwe hoofd van PlayStation Worldwide Studios. Hij volgt Shawn Layden op, die vorige maand vertrok bij Sony.

Hulst begint gelijk en krijgt de leiding over ontwikkeling van games bij alle 14 gamestudio's die Sony in bezit heeft, meldt Sony. Hulst is medeoprichter van de in Amsterdam gevestigde gamestudio, die bekend werd met de Killzone-serie en twee jaar geleden Horizon Zero Dawn uitbracht. Guerrilla is een dochteronderneming van Sony. Guerrilla bedankt Hulst voor het werk van afgelopen decennia.

De Nederlander wordt de opvolger van Shawn Layden, die vorige maand ineens vertrok. Hulst was al vice-president van Worldwide Studios en een tweaker merkte vorige maand al op dat Hulst de opvolger van Layden zou kunnen zijn. Angie Smets, Jan-Bart van Beek en Michiel van der Leeuw krijgen de leiding bij Guerrila Games, nu Hulst weg is.

Terugkijken: videoreportage van enkele jaren geleden met daarin interview met Hulst