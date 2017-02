Door Jurian Ubachs, maandag 20 februari 2017 09:01, 22 reacties • Feedback

Je kunt anno 2017 je kont niet keren op internet of je komt wel ergens in aanraking met het 'internet der dingen'. Als je de komende jaren niet minstens een op afstand bestuurbare robotstuifzuiger, slimme koelkast of ander smarthome-apparaat in huis haalt, hoor je er echt niet meer bij. Het past prima in een wereld waarin we steeds meer controle overlaten aan machines. We leren auto's zelf te rijden en in fabrieken wordt het 'aandeel mensenwerk' bij productieprocessen steeds verder teruggedrongen. Machines maken machines, en machines kunnen zelf een hoop regelen. En dat allemaal om ons te dienen bij onze nimmer aflatende hang naar meer automatisering en gemak.

Nu zal Google Home of een robotstofzuiger niet direct een gevaar zijn voor het voortbestaan van de mensheid. Werp je echter een blik op het militaire aspect van die ontwikkelingen, dan wordt het heel anders. Een game als Call of Duty: Black Ops II liet al eens zien wat er zou kunnen gebeuren als de Amerikaanse legerleiding de controle over al zijn drones kwijtraakt aan een kwaadwillend persoon. Maar wat als het nog een stap verder gaat met het steeds autonomer worden van apparaten? Waar stopt het? Of beter gezegd: stopt het eigenlijk wel ergens? Een mogelijk antwoord op die vraag is te vinden in Horizon Zero Dawn.

We zijn ver in de toekomst aanbeland als de roodharige Aloy opgroeit onder de hoede van Rost. Beide zijn bannelingen van de Nora-stam, een mysterieuze, geïsoleerde stam in de spelwereld van Horizon. De Nora bidden tot hun Godin All-Mother en begeven zich niet buiten hun heilige land, en ook niet in de krochten van oude ruïnes van de 'metalen wereld'. Deze zouden levensgevaarlijk zijn. Het land verlaten of de ruïnes betreden, kan leden van de Nora-stam op verbanning komen te staan - iets dat Rost wellicht aan den lijve heeft ondervonden. De ouderloze Aloy werd daarna bij hem gedropt, met de taak om haar groot te brengen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want Aloy blijkt een bijdehante jongedame die het avontuur niet schuwt. De zucht naar avontuur leidt haar op jonge leeftijd naar een oude bunker, waar ze een geheimzinnig voorwerp vindt dat zich als vanzelf aan de zijkant van haar hoofd nestelt. Het is de Focus-tool, een hulpmiddel dat later onmisbaar blijkt. Op dat moment is de Focus-tool echter nog niet meer dan een speeltje, en wat Rost betreft ook niet meer dan iets dat afleidt van de echt belangrijke zaken.

De Proving

Voor Aloy komen die 'belangrijke zaken' vooral neer op vragen over haar afkomst. Dat is lastig, want als banneling mag zij niet met andere stamleden praten, en die zouden weleens meer informatie over haar verleden kunnen hebben.Er is echter een oplossing. Via de 'Proving' kan Aloy proberen een Nora Brave te worden. Als Brave wordt ze weer volwaardig lid van de stam en zou ze dus op zoek kunnen gaan naar informatie over haar moeder. Terwijl Aloy daarmee bezig is, ontwikkelen zich echter ook andere zaken die haar aandacht opeisen. De machines in de omgeving gedragen zich namelijk steeds agressiever. Machines? Ja. De wereld van Horizon wordt behalve door menselijke stammen en dieren ook bevolkt door op dieren lijkende machines. Al vroeg komt Aloy in aanraking met Watchers en Striders, relatief kleine machines die Aloy aanvallen. Het is echter niet al te moeilijk om ermee af te rekenen.

Dat wordt snel anders. Nog in de beginfase van Horizon Zero Dawn leidt Rost Aloy naar een plek waar een Sawtooth rondloopt. Dit is de machinevariant van een sabeltandtijger, en hij is groter en gemener dan het 'origineel'. Leren hoe je dat soort vijanden kunt bevechten zonder direct te worden neergemept is cruciaal voor je overlevingskansen in de spelwereld. Wat daar verder allemaal mee gepaard gaat, bespreken we uitgebreider op de komende pagina's.