Horizon Zero Dawn Complete Edition komt uit op 6 december

Sony gaat een Complete Edition uitbrengen van de PlayStation 4-game Horizon Zero Dawn. De bundel bestaat uit het spel inclusief de verhaaluitbreiding The Frozen Wilds, die op 7 november ook los uitkomt.

Sony maakt de komst van de bundel bekend op Twitter. Naast de game en de dlc bevat de nieuwe uitvoering ook alle bonusinhoud van de Digital Deluxe Edition van het spel. Dat gaat om een digitaal art book, een PlayStation 4-thema en een aantal in-game items.

Horizon Zero Dawn van het Nederlandse Guerrilla Games kwam begin dit jaar uit. De actie-rpg is alleen verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en dat zal vermoedelijk zo blijven, omdat de game is gemaakt door een first party-studio van Sony.

Op 7 november verschijnt de uitbreiding The Frozen Wilds. De dlc breidt het verhaal van de game uit, speelt zich af in een winters gebied en bevat zowel nieuwe personages als nieuwe machines. De dlc kost los 20 euro. De Complete Edition van de game inclusief dlc krijgt een adviesprijs van 50 euro.

