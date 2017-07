Horizon Zero Dawn krijgt New Game+-modus

Guerrilla Games heeft een patch uitgebracht voor Horizon Zero Dawn die niet alleen enkele fixes naar de game brengt, maar ook de nieuwe modi Ultra Hard en New Game+ toevoegt. Met die laatste modus is het spel opnieuw te spelen met behoudt van personagevoortgang.

Na het opnieuw beginnen met de New Game+-modus kan de speler geen hoger level behalen dan het maximum van 50 maar nog wel XP verzamelen, aldus Guerrilla Games. Daarnaast zijn bijgewerkte versies van bestaande wapens en outfits toegevoegd, die volgens de ontwikkelaar niet goedkoop zullen zijn.

Een andere nieuwe modus is Ultra Hard, die de speler met extra uitdagingen confronteert. Wie deze modus selecteert bij een New Game+-spel, kan geen stap terug naar een makkelijkere game doen, in overige gevallen kan dat wel. Daarnaast zijn er twee nieuwe Trophies en is er onder andere de mogelijkheid het gezicht van Aloy te beschilderen.

Kotaku constateerde dat het simpelweg uitspelen van Horizon Zero Dawn niet voldoende is om de New Game+-modus te laten verschijnen. Spelers moeten de savegame van na de credits laden om die optie te laten verschijnen.

De gratis patch is een tussendoortje voor het verschijnen van The Frozen Wilds-dlc. Dat pakket voor Horizon Zero Dawn, dat Aloy in een winterse omgeving neerzet, verschijnt nog wel dit jaar.

Update: Dit artikel is opnieuw gepubliceerd. De oorspronkelijke versie gaf een foutmelding door de link naar Kotaku. Helaas zijn oorspronkelijke comments hierbij niet meer aanwezig.