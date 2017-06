Door Joris Jansen, dinsdag 6 juni 2017 12:01, 25 reacties • Feedback

Sony heeft Horizon Zero Dawn van Guerrilla Games sinds de verkoopstart op 28 februari 3,4 miljoen keer over de toonbank zien gaan. Dat heeft Shawn Layden, directeur van Sony Interactive Entertainment America, gezegd tijdens een interview.

Layden zegt in een interview met de website Glixel dat Sony heel trots is op wat Guerrilla Games, de in Amsterdam gevestigde maker van Horizon Zero Dawn, heeft gepresteerd. Volgens hem is het dapper geweest dat de ontwikkelaar de overstap heeft gemaakt van het maken van shooters zoals Killzone naar een openwereldgame zoals Horizon Zero Dawn.

Hij gaf aan dat Sony nog altijd erg gelooft in titels zoals Uncharted en Horizon Zero Dawn, waarbij het niet gaat om speler-tegen-speler-interactie maar juist draait om een gecreëerde verhaallijn met computergestuurde tegenstanders. Volgens Layden is Sony goed in het maken van dit soort titels. Hij zei dat het bedrijf er niet van houdt om een mechanic ergens aan op te leggen; Layden zegt dat Sony bijvoorbeeld alleen de optie voor online arena-toernooien wil toevoegen aan games als die titels het ook echt nodig hebben.

Van de 3.4 miljoen verkochte exemplaren van Horizon Zero Dawn ging het bij ongeveer 915.000 om digitale aankopen. Sony's eigen digitale winkel, de PlayStation Store, is de grootste winkel voor PlayStation-games ter wereld en in totaal wordt veertig procent van de nieuwe games in digitale vorm verkocht.

In maart 2017 waren er al 2,6 miljoen exemplaren van de game verkocht. Dat was toen een verkooprecord wat betreft het debuut van een nieuwe PS4-exclusive. Guerrilla maakte toen ook bekend dat het verhaal zal worden uitgebreid. Bij het meten van de verkoop van 2,6 miljoen exemplaren van Horizon Zero Dawn zijn zowel blu-ray's als downloads uit de PlayStation Store meegeteld.

Horizon Zero Dawn is een openwereld-action/adventure-rpg en draait om het jagersmeisje Aloy. Tweakers publiceerde een uitgebreide review van het spel.