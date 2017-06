Door Paul Hulsebosch, dinsdag 6 juni 2017 12:54, 7 reacties • Feedback

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC van Apple heeft ontwikkelaar Ustwo Games een opvolger voor Monument Valley aangekondigd. Het nieuwe Monument Valley II is voor 5 dollar per direct beschikbaar voor iOS. Een versie voor Android volgt 'binnenkort'.

Drie jaar na het debuut van het origineel brengt Ustwo Games Monument Valley II op de markt. De game is voorlopig enkel verkrijgbaar voor iPhone en iPad. De stijl van het nieuwe deel is hetzelfde als van het origineel, maar de puzzels zijn geheel nieuw en de game heeft bovendien een ander verhaal. In de nieuwe game draait het om een moeder en dochter die samen door de levels moeten zien te geraken. Dat verhaal speelt volgens Ustwo Games dit keer een belangrijkere rol dan in de voorganger. Monument Valley II is voor 5 dollar te downloaden. Een versie voor Android volgt 'binnenkort'.

Monument Valley verscheen in 2014 en werd door Apple gekozen tot 'Best iPad game 2014'. Het team van Ustwo Games bestond toen uit een handvol werknemers onder leiding van producer Dan Gray en designer Ken Wong. Die laatste heeft het team inmiddels verlaten. Dat heeft volgens Gray geen gevolgen gehad voor de ontwikkeling van Monument Valley II. Het team is inmiddels gegroeid tot ongeveer 20 medewerkers en Ustwo Games heeft mensen gerekruteerd die groot fan zijn van het origineel. Dit heeft er volgens Gray voor gezorgd dat er vol enthousiasme aan de opvolger is gewerkt.

Monument Valley II