Puzzelgame Monument Valley II komt op 6 november uit voor Android

Op 6 november komt de Android-versie van Monument Valley II uit. Dat heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt. De puzzelgame verscheen in juni al voor iOS. Het eerste deel kwam uit in 2014 en werd door Apple verkozen als beste iPad-game.

Ontwikkelaar Ustwo Games maakt in een video bekend dat de game naar Android komt. Ook wordt het spel uitgebracht in de appstore van Amazon. Android-gebruikers kunnen zichzelf van tevoren in de Google Play Store aanmelden om een melding te krijgen zodra de game beschikbaar is. Het is nog niet bekend wat de Android-versie gaat kosten. Op iOS kost het spel 5,49 euro.

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie WWDC van Apple in juni kondigde Ustwo Games het tweede deel van Monument Valley aan. De game was direct beschikbaar voor iOS en een Android-versie werd in het vooruitzicht gesteld. De stijl van het nieuwe deel is hetzelfde als van het origineel, maar de puzzels zijn geheel nieuw en de game heeft bovendien een ander verhaal.

In de nieuwe game draait het om een moeder en dochter die samen de levels moeten bedwingen. Monument Valley verscheen in 2014 en werd door Apple gekozen tot 'Best iPad game of 2014'.