EU: lidstaten moeten elkaar helpen bij decryptie in strafrechtelijke onderzoeken

De Europese Unie heeft woensdag plannen bekendgemaakt om lidstaten tegemoet te komen die in strafrechtelijke onderzoeken tegen encryptie aanlopen. In plaats van het ontwikkelen van een backdoor, moeten lidstaten elkaar bijstaan bij decryptie.

Eurocommissaris Julian King zei in een persconferentie: "We zijn geen voorstanders van backdoors, oftewel stelselmatige kwetsbaarheden. Wat we vandaag proberen is om aan het soms steriele debat van 'backdoors tegenover geen backdoors' voorbij te gaan", meldt Politico. In plaats daarvan moeten lidstaten elkaar helpen. Volgens King zijn 'bepaalde lidstaten daar beter voor uitgerust dan andere lidstaten' en wordt er gekeken op welke manier opsporings- en inlichtingendiensten beter samen kunnen werken.

De plannen van de Europese Commissie komen erop neer dat er een zogenaamde 'gereedschapskist' komt met 'juridische en technische middelen' voor decryptie. Volgens Politico wordt daarmee gedoeld op work-arounds, zoals voorgesteld in recent onderzoek. Daarnaast moeten er centra voor encryptie-expertise komen die samen een netwerk vormen. De Commissie wil verder een half miljoen euro investeren in het opleiden van opsporingsdiensten en Europol ondersteunen in zijn decryptievaardigheden.

De Europese Commissie wil aan het begin van 2018 met voorstellen komen voor juridische maatregelen om toegang tot 'elektronisch bewijs' mogelijk te maken. Eind vorig jaar bleek dat veel Europese lidstaten tegen encryptie aanlopen in strafrechtelijke onderzoeken. Sommige landen vragen daarom al langer om wettelijke regelingen. Frankrijk en Duitsland hebben in het verleden bijvoorbeeld gepleit voor een wettelijke plicht om versleutelde berichten te ontsleutelen in het kader van gerechtelijke onderzoeken. Het Nederlandse OM maakte vorig jaar bekend dat het Europese regels wil om bijvoorbeeld WhatsApp-berichten te kunnen ontsleutelen.