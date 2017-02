Door Arnoud Wokke, maandag 13 februari 2017 07:05, 9 reacties • Feedback

Er dreigt internationaal een digitale wapenwedloop en dat komt door wantrouwen tussen landen. Dat constateert het Nederlandse kabinet in zijn Internationale Cyberstrategie. Het kabinet wil meer samenwerken met andere landen om escalatie te voorkomen.

Het wantrouwen tussen landen zorgt ervoor dat defensief bedoelde maatregelen verkeerd worden opgevat, concludeert het kabinet. "In het cyberdomein lijkt een situatie te ontstaan van wantrouwen en gevaar op escalatie en miscalculatie. Defensieve maatregelen genomen door de ene staat kunnen mogelijk worden geïnterpreteerd als een bedreiging door andere staten. Dit kan zorgen voor internationale instabiliteit en brengt het risico van een mogelijke wapenwedloop met zich mee."

Binnen Nederland richt het kabinet zich daarbij op een gezamenlijke verdediging van de overheid en bedrijfsleven. Dat moet andere landen en hackers uit andere landen afschrikken. Nederland wil het echter niet alleen doen. "Ter bescherming van de Nederlandse internationale en nationale veiligheidsbelangen speelt Nederland daarom ook een leidende rol in het opbouwen van een sterke collectieve verdediging van de NAVO in het cyberdomein."

Daarnaast wil het kabinet duidelijker hebben hoe internationaal recht toe te passen is op digitale verdediging en aanvallen, zodat landen weten wat wel en niet mag. Ook wil het Nederlandse kabinet een commissie oprichten, de Global Commission on the Stability of Cyberspace. "Het kabinet zet in op internationale afspraken over niet-bindende, vrijwillige gedragsnormen voor staten en vertrouwenwekkende maatregelen. Nederland draagt zo bij aan de ontwikkeling van een internationale veiligheidsarchitectuur voor het cyberdomein, waarmee het veiligheidsdilemma beter beheersbaar wordt. Deze veiligheidsarchitectuur leidt tot meer stabiliteit en het verkleinen van het risico van escalatie, miscommunicatie en miscalculatie."

Het kabinet herhaalt zijn standpunten over encryptie en wil die ook internationaal uitdragen. "Nederland beschouwt veiligheid en vrijheid niet als tegengestelde maar als complementaire belangen: een veilige samenleving is een samenleving waarin de fundamentele rechten en vrijheden van het individu beschermd worden."

Als andere landen die minder om privacy geven gegevens willen uitwisselen met Nederland, moeten de Nederlandse regels gelden, vindt het kabinet. "Internationale juridische kaders zijn nodig wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt met landen die lagere standaarden hanteren dan de EU. Internationale standaardisering helpt om een internationaal level playing field voor bedrijven te bewerkstelligen, maar de laagste gemene deler moet daarbij niet het uitgangspunt zijn. Uiteindelijk is goede gegevensbescherming in het belang van individu, overheid én bedrijfsleven."

De Internationale Cyberstrategie komt op een moment dat het kabinet niet lang meer in functie zal zijn. In Nederland zijn volgende maand verkiezingen, waarna een nieuw kabinet zal aantreden. Het is nog onbekend of die dezelfde strategie zal volgen op het gebied van digitale veiligheid.