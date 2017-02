Door Mark Hendrikman, zondag 12 februari 2017 13:16, 16 reacties • Feedback

Apple-ceo Tim Cook vindt dat techbedrijven meer moeten doen om nepnieuws op het internet te bestrijden. Ze zouden meer gereedschappen moeten ontwikkelen die nepnieuws uit feeds filteren zonder dat de vrijheid van de pers en meningsuiting in het gedrang komt.

Cook doet de uitspraken in een interview met de Engelse krant The Telegraph. Niet alleen moeten techbedrijven gereedschap ontwikkelen om bewust misleidende nieuwsartikelen tegen te gaan, maar een voorlichtingscampagne voor alle lagen van de bevolking is ook nodig. Die campagne kan volgens hem snel opgezet worden als er draagvlak voor is. 'We zitten nu in een periode waar de mensen wie het om de kliks gaat en niet de waarheid degenen zijn die aan het winnen zijn,' stelt hij. 'Geestelijk helpt het mensen om zeep.'

Zelf komt de Apple-topman niet met concrete voorstellen, maar hij roept Silicon Valley wel op om vanaf nu in oplossingen te gaan denken. Als de techbedrijven de juiste tools in zouden zetten, dan zouden volgens hem 'oprechte, betrouwbare, niet-sensationele, diepgaande nieuwsmedia vanzelf winnen.' Hoewel de man zwaar tilt aan het verschijnsel, dat veel aandacht krijgt sinds het aan de macht komen van president Trump, is hij toch uiteindelijk optimistisch. 'Ik denk dat het toch een kortetermijnverschijnsel zal zijn. Nepnieuws is geloof ik niet wat mensen uiteindelijk echt willen.'