Door Sander van Voorst, maandag 16 januari 2017 10:11, 54 reacties • Feedback

Facebook heeft in Duitsland een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Net als in de VS start het een samenwerking met een factcheckingbedrijf. Dat gaat berichten op het sociale medium beoordelen.

Facebook meldt dat de samenwerking op dit moment met het bedrijf Correctiv verloopt. Dat is een organisatie die naar eigen zeggen onderzoeksjournalistiek toegankelijk wil maken en zich houdt aan een gedragscode. In de toekomst moeten ook andere organisaties feiten voor Facebook gaan controleren. Om de bestrijding van nepnieuws mogelijk te maken, zegt Facebook dat het het rapporteren van berichten eenvoudiger heeft gemaakt. Dit kan met een knop rechtsboven een bericht, net als het bedrijf al in de VS had aangekondigd.

Ook het vervolgproces is hetzelfde. Als Correctiv een gerapporteerd bericht als onwaar bestempelt, krijgen Facebook-gebruikers een waarschuwing te zien met een uitleg. Bij het delen van dergelijke berichten, die mogelijk een lagere prioriteit in het nieuwsoverzicht krijgen, zien gebruikers eveneens een waarschuwing. Volgens Facebook zijn spammers voor een groot deel van de nepberichten verantwoordelijk, doordat zij zich voordoen als grote nieuwssites. Het bedrijf zegt dat het nu niet meer mogelijk is dat spammers zich voordoen als een andere site. Daarnaast wil Facebook in de toekomst meer maatregelen nemen en de nieuwe functies in meer landen invoeren.

De discussie rond nepnieuws op Facebook is ontstaan doordat tijdens de Amerikaanse verkiezingen werd gezegd dat dit soort berichtgeving de uitkomst van de verkiezingen zou hebben beïnvloed. In Duitsland leidde dat tot plannen om boetes uit te delen aan platformen als Facebook, als zij nepnieuws niet binnen een dag verwijderen. De Europese Commissie riep bedrijven in december op om strenger op te treden tegen dit soort berichten.