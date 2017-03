Door Joris Jansen, dinsdag 14 maart 2017 13:28, 96 reacties • Feedback

De Duitse minister van Justitie, Heiko Maas, heeft een wetsvoorstel gepresenteerd waarmee hij internetbedrijven als Facebook, Google en Twitter wil dwingen harder op te treden tegen berichten die aanzetten tot haat. Op straffe van een boete zouden deze berichten moeten worden verwijderd.

Het wetsvoorstel schrijft bindende normen voor over de manier waarop de platformen moeten omgaan met klachten en schept voorwaarden voor het verwijderen van haatberichten. Klachten van gebruikers over haatberichten moeten zonder vertraging worden behandeld. Evident strafbare haatberichten moeten binnen 24 uur worden verwijderd; andere haatberichten waarvan op het eerste gezicht niet duidelijk is of ze daadwerkelijk strafbaar zijn, moeten afhankelijk van een beoordeling binnen een week na ontvangst van de klacht zijn verwijderd. Als deze regels worden overtreden kan er een bestuursrechtelijke boete van maximaal 5 miljoen euro volgen. In het ergste geval kan er een boete volgen van maximaal 50 miljoen euro. Of er genoeg steun is voor de wet en wanneer deze wordt ingevoerd is onduidelijk.

Volgens Maas worden er nog te weinig berichten met een strafbare inhoud verwijderd en gaat het verwijderen ook niet snel genoeg. Hij vindt dat Facebook en Twitter de klachten van gebruikers niet serieus genoeg nemen en er daarom wettelijke maatregelen nodig zijn. Daarbij wijst hij op de laatste cijfers waaruit blijkt dat Facebook 39 procent van gemelde haatberichten heeft geblokkeerd of verwijderd; dit lag tijdens een eerder moment in de zomer van 2016 nog op 46 procent. Twitter doet het een stuk slechter en verwijdert slechts een procent van de gemelde haatberichten. In geen enkel geval werden de berichten binnen 24 uur verwijderd.

Vorig jaar liet de minister al weten ontevreden te zijn met de voortvarendheid van Twitter en Facebook in het bestrijden van haat op internet. Hij kondigde toen al aan deze bedrijven bij wet te dwingen effectiever te handelen in het verwijderen van haatberichten. Maas zei toen ook te overwegen om de bedrijven via de wet aansprakelijk te kunnen stellen ingeval van nalatig handelen. Ook overweegt hij een verplichting in te stellen om de internetbedrijven jaarlijks transparantierapporten op te laten stellen, waarin zij moet aangeven hoeveel meldingen van haatberichten er zijn gedaan en hoe de bedrijven daarmee zijn omgegaan.

In Duitsland zijn al vaker plannen geïntroduceerd om ongewenste zaken op internetplatforms via de wet aan te pakken. Zo maakten twee Duitse politieke partijen eind vorig jaar bekend dat ze de verspreiding van nepnieuws willen tegengaan met een nieuwe wet. Platformen zoals Facebook zouden volgens deze wet nepnieuws binnen 24 uur moeten verwijderen, op straffe van een boete die kan oplopen tot maximaal 500.000 euro.