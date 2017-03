Door Joris Jansen, dinsdag 14 maart 2017 15:24, 25 reacties • Feedback

Spotify en Waze gaan hun diensten integreren in elkaars mobiele apps. Gebruikers van Waze hebben vanuit de interface van de app direct toegang tot de muzieklijsten van Spotify. Andersom kunnen gebruikers van Spotify direct gebruik maken van de navigatiediensten van Waze.

Beide mobiele apps krijgen een update om de nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken. Nadat een afspeellijst is opgezet zal deze automatisch in Waze opstarten zodra er wordt begonnen met de navigatiedienst. Dat heeft Spotify bekendgemaakt. Het is alleen mogelijk om door de muzieklijsten te bladeren en tussen beide apps te browsen als de auto volledig stil staat.

De nieuwe functionaliteiten zullen in de komende weken stapsgewijs wereldwijd beschikbaar komen voor Android-gebruikers. Voor iOS zijn de updates nog niet beschikbaar. Het is onduidelijk wanneer en of deze integratie van Spotiy en Waze ook beschikbaar komt voor iOS.

Waze is een navigatiedienst met 75 miljoen actieve gebruikers. De app is eigendom van Alphabet, het moederbedrijf van Google. De Amerikaanse techgigant concurreert met Spotify via de muziekstreamingdienst Google Play Music.

Gelet op de populariteit van Spotify is deze samenwerking mogelijk een manier om meer mensen te interesseren voor Waze en specifiek voor de vorig jaar aangekondigde Uber-achtige carpooldienst die Waze in Amerika met name in de regio San Francisco aanbiedt. Op dezelfde manier zal Spotify de gebruikers van Waze willen interesseren voor de muziekstreamingdienst.