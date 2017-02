Door Bauke Schievink, donderdag 2 februari 2017 20:35, 35 reacties • Feedback

Volgens geruchten overweegt Spotify zijn geplande beursgang uit te stellen om meer tijd te hebben om het verdienmodel aan te passen. Zo zouden er eerst betere deals met platenlabels gesloten moeten worden, zodat Spotify zijn financiŽle positie verbetert.

Dat zeggen meerdere anonieme bronnen tegen TechCrunch. Spotify zou overwegen om de beursgang uit te stellen tot 2018, al is er nog geen definitief besluit genomen. Het voordeel van een latere beursgang is dat Spotify de tijd krijgt om eerst een beter verdienmodel te creëren. Ook zou het bedrijf zijn financiën eerst beter op orde willen krijgen. Een woordvoerder van het bedrijf wilde echter niet op de berichtgeving reageren.

Spotify is in de afgelopen jaren fors gegroeid en heeft inmiddels tientallen miljoenen gebruikers die elke maand betalen voor een abonnement. Door de grote populariteit denkt het bedrijf een betere onderhandelingspositie te hebben bij het afsluiten van licentiedeals met platenmaatschappijen, aldus TechCrunch. De licentiedragers krijgen een vergoeding voor elk nummer dat op Spotify wordt afgespeeld, en waarschijnlijk wil het bedrijf hiervoor in de toekomst een lager bedrag bedingen.

De beursgang wordt al geruime tijd voorbereid. Binnen de muziekstreamingdienst wordt gerekend op een waardering die tussen de 11 en 13 miljard dollar ligt, maar dit kan nog oplopen als Spotify inderdaad zijn marktpositie weet te verbeteren.