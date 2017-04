Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 21:00, 28 reacties • Feedback

Spotify heeft een deal gesloten met platenmaatschappij Universal Music. Onderdeel van de deal is dat artiesten van de maatschappij ervoor kunnen kiezen om nieuwe albums in een periode van twee weken alleen beschikbaar te stellen aan betalende abonnees.

Als artiesten van Universal Music besluiten om hun album twee weken alleen aan Premium-abonnees beschikbaar te stellen, dan zijn de singles nog wel te beluisteren voor de gebruikers zonder abonnement. Een ander onderdeel van de deal is dat Universal Music een 'ongekende toegang' krijgt tot data van Spotify. Het persbericht maakt niet precies duidelijk welke data de platenmaatschappij krijgt, maar de uitwisseling moet de ontwikkeling van nieuwe tools voor artiesten en labels mogelijk maken om een 'betere band' met fans op te kunnen bouwen.

Vorige maand ging er al een gerucht over het exclusief maken van nieuwe albums voor betalende gebruikers. Met de aankondiging lijkt dat nu uit te komen. Vooralsnog gaat het om albums van één platenmaatschappij, maar de streamingdienst onderhandelt vermoedelijk met meer maatschappijen over vergelijkbare deals. Universal Music Group is een van 'de grote drie' platenmaatschappijen. De andere twee zijn Sony Music en Warner Music Group. De drie vertegenwoordigen samen vrijwel de hele muziekindustrie.

Het muziekaanbod op Spotify is nu nog gelijk voor alle gebruikers. De gratis versie heeft wel beperkingen ten opzichte van Premium. Zo zijn er advertenties en kunnen gebruikers beperkt nummers overslaan. Ook het offline opslaan van muziek is voorbehouden aan betalende klanten.