Door Joris Jansen, woensdag 5 april 2017 07:31

Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends, heeft twee nieuwe champions gepresenteerd. Het gaat om de mannelijke Rakan en de vrouwelijke Xayah. In het achterliggende verhaal zijn ze een stel. Het zijn twee unieke champions die tegelijkertijd een onderlinge synergie hebben.

Rakan is een erg beweeglijke champion en behoort tot de support-klasse. Hij heeft vooral als taak om anderen te beschermen en te assisteren. Daartoe kan hij een schild creëren voor zich, of voor een bevriende champion. Daarnaast kan hij naar voren springen en vijanden door de impact in de lucht werpen. Hij kan een veer gooien die schade doet en daarmee ook zichzelf of een bevriende champion kan helen. Rakans ultieme eigenschap geeft hem een hoge sprintsnelheid, waarbij elke vijand waar hij langs rent door zijn aantrekkingskracht tijdelijk oncontroleerbaar wordt.

Xayah staat te boek als een 'marksman', wat betekent dat ze vijanden vooral vanaf een afstand met projectielen onder vuur moet nemen. Xayah kan veren richting vijanden schieten die door meerdere doelwitten heen gaan. Daarnaast heeft ze twee dolken waarmee ze vijanden kan bestoken. Ze kan haar basisaanval versnellen en sterker maken; als een vijand daarmee wordt geraakt krijgt Xayah voor een kort moment een hogere bewegingssnelheid. Door het schieten blijven er veren achter op het speelveld die Xayah naar zich terug kan halen. Geraakte vijanden kunnen zich dan voor een kort moment niet meer bewegen. Xahays ultieme eigenschap is Featherstorm, waarmee ze in de lucht kan springen, kort onkwetsbaar is en vijanden kan bestoken met messen.

Rakan en Xayah zijn twee champions die lijken te zijn geïnspireerd door vogels. Beide champions gebruiken veren voor hun eigenschappen en de veren komen ook terug in hun beide outfits. Hun onderlinge synergie bestaat uit het teleporteren naar de basis, wat beiden met elkaar kunnen synchroniseren. Ook is er een bepaalde eigenschap van Xayah die Rakan als enige ook krijgt als hij in Xayahs buurt is.

Beide champions zijn beschikbaar om te testen op de publieke bètaomgeving. Binnenkort komen de champions officieel voor iedereen beschikbaar, waarschijnlijk met de introductie van patch 7.8. Woensdag wordt patch 7.7 officieel uitgebracht.