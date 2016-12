Door Julian Huijbregts, zaterdag 24 december 2016 11:36, 62 reacties • Feedback

Met free-to-play-game League of Legends is volgens SuperData Research dit jaar een omzet van 1,6 miljard euro behaald. Bij betaalde games scoort op consoles CoD: Black Ops III het hoogst en op de pc is dat Overwatch. Beide games zijn goed voor ruim een half miljard euro omzet.

Marktonderzoeker SuperData Research, dat zich richt op de game-industrie, heeft de cijfers in een jaaroverzicht gepubliceerd. Het bedrijf stelt dat de gamemarkt in zijn geheel dit jaar tot nu toe goed is voor een omzet van 91 miljard dollar, omgerekend 87 miljard euro.

Met mobiele games wordt het meeste geld binnengehaald: 40,6 miljard dollar. De pc volgt op de tweede plaats, met 35,8 miljard dollar. Het merendeel van de omzet komt voort uit gratis games met microtransacties, zowel bij apps als pc-games.

League of Legends is op de pc de uitschieter met een omzet van 1,7 miljard dollar. Bij mobiele games zijn dat Monster Strike, Clash of Clans en Clash Royale, ieder goed voor een omzet van meer dan een miljard dollar. Uit de cijfers blijkt dat de gratis games vooral in Azië populair zijn. Europeanen en Amerikanen besteden veel minder geld aan de free-to-play-games.

Uit games voor consoles werd dit jaar tot nu toe een omzet van 6,6 miljard dollar gehaald. Dat is veel minder dan de markt voor pc-games, maar als er enkel gekeken wordt naar betaalde games, dan heeft de console een voorsprong. Volgens de onderzoekers zijn er maandelijks 196 miljoen consolegamers actief in die categorie. De groep pc-gamers is met 154 miljoen maandelijkse gebruikers kleiner en zij gaven 5,4 miljard dollar uit aan premiumgames.

Call of Duty: Black Ops III is met 591 miljoen dollar op de consoles de game waar het meeste geld in omgaat. FIFA 16 en GTA:V staan op de tweede en derde plaats met 387 en 379 miljoen dollar. De omzet wordt behaald met verkoop van de games en dlc, maar ook met de microtransacties. Overwatch levert op de pc het meeste geld op met een omzet van 586 miljoen dollar. CS:GO staat op de tweede plek met 257 miljoen dollar.

SuperData Research geeft ook inzicht in het aantal verkochte vr-headsets. Volgens het onderzoek zijn er tot nu toe 355.000 Oculus Rifts verkocht, was de HTC Vive goed voor 420.000 verkochte exemplaren en gaat de PSVR aan kop met 745.000 stuks. De cijfers zijn vergelijkbaar met een onlangs gepubliceerd marktonderzoek van Canalys.