Riot Games introduceert nieuwe complexe magiër voor League of Legends

Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends, heeft een nieuwe champion geÔntroduceerd. Zoe is een speelvolle magiŽr die het moet hebben van complexe spreuken en trucs, zoals het stelen van andermans spreuken.

Zoe heeft een ietwat kinderlijk uiterlijk en gebruikt haar spreuken onder meer om zichzelf te vermaken. Ze is een kosmische boodschapper van Targon, een god uit het verhaal achter League of Legends. Vanuit die hoedanigheid kan ze warpen en sterren op tegenstanders afvuren.

Als magiër moet Zoe met haar spreuken tegenstanders schade toebrengen van een afstand. Daartoe kan ze onder andere een ster afvuren op tegenstanders. Dit projectiel kan direct op vijanden worden gericht, maar Zoe kan de baan ervan tijdens de vlucht nog geheel aanpassen. Zo kan ze de ster de verkeerde kant op sturen om hem vervolgens met hogere snelheid 180 graden van richting te laten veranderen, om tegenstanders te verrassen. Hoe langer de ster onderweg is, hoe meer schade er wordt toegebracht en hoe sneller het projectiel vliegt.

Een van de meest opmerkelijke abilities van Zoe is dat ze via Spell Thief in staat is om summoner spells en de bonus van activeerbare items te 'stelen' van tegenstanders. Op het moment dat een vijand bijvoorbeeld zijn flash gebruikt om over een muur te springen, kan Zoe een shard oppikken en kan ze de flash-spreuk kopiëren en meteen bijvoorbeeld zelf ook over de muur springen. Elke keer als ze een summoner spell gebruikt, kan Zoe sneller lopen en vuurt ze enkele projectielen af op eventuele vijanden in de buurt.

Sleepy Trouble Bubble is de naam van de capaciteit van Zoe om een bal af te vuren op een tegenstander. Deze bal doet schade, en zorgt er uiteindelijk voor dat een geraakte tegenstander in slaap valt. Zoe kan een in slaap gebrachte vijand extra schade toebrengen. Als de bal wordt afgevuurd maar niemand raakt, dan blijft hij liggen op de grond en werkt het als een val. Een vijand die er tegenaan loopt, krijgt alsnog met de effecten te maken.

De ultieme eigenschap van Zoe is Portal Jump, waarmee ze kort naar een willekeurige plek in de buurt kan warpen, waarna ze vanzelf weer terug teleporteert naar haar oorspronkelijke plek. Tijdens het teleporteren kan ze spreuken gebruiken en tegenstanders aanvallen, maar niet bewegen. Zoe is op dit moment uit te proberen op de testruimte, en zal waarschijnlijk over enkele weken voor iedereen beschikbaar komen.