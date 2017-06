Chinees bedrijf Tencent steekt komende vijf jaar 13 miljard euro in e-sports

De Chinese internetgigant Tencent heeft een plan onthuld waaruit blijkt dat het bedrijf in de komende vijf jaar omgerekend ruim 13 miljard euro zal investeren in de e-sportsmarkt in China. Tencent wil verschillende competities, toernooien en organisaties opzetten.

Daarnaast wil Tencent een deel van het geld steken in het begeleiden van talentvolle spelers en het oprichten van verschillende pretparken met e-sports of een van de populaire e-sportsgames als thema. Tencent verwacht dat de e-sportssector in China de grootste ter wereld gaat worden.

Tencent maakte in mei al bekend een speciale gamestad te gaan bouwen in de Chinese stad Wuhu. Niet alleen moet er een e-sportspretpark komen, maar ook een e-sportsuniversiteit, een technische ondernemersgemeenschap en een datacentrum.

Tencent wil met de investering van ruim 13 miljard euro waarschijnlijk tegenwicht bieden aan zijn concurrent Alibaba, die met dochterbedrijf Alisports ook grote plannen heeft in de Chinese e-sportssector. Zo werkt Alisports samen met de Olympic Council of Asia. In april werd duidelijk dat e-sports een onderdeel wordt van de Aziatische variant van de Olympische Spelen, de Asian Games. In 2018 en 2022 wordt e-sports opgenomen in het programma.

Alisports is in 2016 ook een samenwerking aangegaan met de International e-Sports Federation en in de komende jaren steekt het omgerekend zo'n 140 miljoen euro in de e-sportssector. Ook wil het bedrijf speciale e-sportsstadions bouwen.

Tencent is eigenaar van Riot Games, de maker van League of Legends, een van de grootste e-sportsgames. Ook bezit Tencent een minderheidsbelang in Activision Blizzard en een meerderheidsbelang in de Finse mobiele gameontwikkelaar Supercell. In november 2015 bracht Tencent een eigen kloon van League of Legends op de markt, de mobiele game King of Glory.