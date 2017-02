Door Joris Jansen, donderdag 9 februari 2017 16:19, 12 reacties • Feedback

De Amerikaanse basketbalorganisatie NBA gaat samen met uitgever Take-Two Interactive een e-sportscompetitie opzetten rondom de NBA 2K-basketbalgames. De zogeheten NBA 2K eLeague begint in 2018, waarbij uiteindelijk alle dertig NBA-teams een eigen e-sportsteam gaan beheren.

De NBA 2K eLeague is volgens de NBA de eerste van de vier grote Amerikaanse, professionele sportorganisaties die een eigen e-sportscompetitie begint. De competitie, die in 2018 begint en net zoals de NBA ongeveer vijf maanden gaat duren, zal in het begin tussen de acht en twaalf teams tellen, maar uiteindelijk zullen alle dertig NBA-teams een eigen e-sportsteam opzetten. Elk bestaand NBA-team kiest vijf gamers uit die het team zullen vertegenwoordigen. Het is nog onbekend welke NBA-teams meteen vanaf de start van de competitie meedoen.

De teams gaan in totaal 82 wedstrijden spelen gedurende het reguliere seizoen, gevolgd door play-offs en een strijd om het kampioenschap. De winnaar ontvangt volgens NBA-baas Adam Silver 250.000 dollar aan prijzengeld, omgerekend bijna 234.000 euro. Silver zegt met deze nieuwe e-sportscompetitie het basketbal en de NBA verder te willen laten groeien.

De game waar de NBA 2K eLeague om gaat draaien, is waarschijnlijk NBA 2K17, een game waarvan volgens de directeur van Take-Two, Strauss Zelnick, bijna zeven miljoen exemplaren zijn verkocht. De virtuele wedstrijden zullen op de Xbox One en de PlayStation 4 worden gespeeld. Volgens ESPN zullen de echte basketbalspelers van de NBA-teams niet als avatars in de game voorkomen; de e-sporters maken zelf avatars op basis van hun eigen voorkeuren.

De samenwerking tussen Take-Two en de NBA is niet nieuw. NBA 2K staat voor een hele reeks basketbalgames. Sinds de eerste basketbalgame in 1999 is er bijna elk jaar wel een nieuwe editie uitgekomen. De NBA en Take-Two hebben ook al eerder samengewerkt op het gebied van e-sports. In 2016 vond het NBA 2K16-toernooi Road to the Finals plaats, dat in juni eindigde in een kampioenschap waarin werd gestreden voor omgerekend 234.000 euro aan prijzengeld. Eind vorig jaar werd het NBA 2K17 All-Star Tournament aangekondigd. Dit e-sportstoernooi eindigt deze maand, waarbij de winnaars opnieuw 234.000 euro mee naar huis mogen nemen.