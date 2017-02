Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 15:11, 10 reacties • Feedback

Er is een keuringsrapport verschenen van een Samsung-tablet met Windows 10. De vermoedelijke opvolger van de TabPro S heeft Windows 10 en draait op een Intel Core i5-7200U van de Kaby Lake-generatie, zo blijkt uit de opgegeven specificaties.

De tablet is in de Verizon-versie door de keuring gegaan, maar volgens TheLeaker komen er vier varianten: met Windows 10 Home en Pro, die beide verschijnen in versies met en zonder 4g. De keuring vermeldt een schermdiagonaal van rond de 12,4", terwijl het apparaat 28,7x19,6cm groot is. De TabPro S is 29,9x20cm groot. De display is vermoedelijk een oledscherm.

De Core i5-7200U is een stap omhoog ten opzichte van de Core M 6Y30 in de eerste TabPro. De Intel-processor draait op maximaal 3,1GHz en heeft een Intel HD Graphics 620-gpu aan boord. Het geheugen is 4GB en van het lpddr3-type, terwijl Samsung voor de opslag een ssd van 128GB aanbrengt.

Samsung schroeft een accu met een capaciteit van 5070mAh in het apparaat. Dat is in lijn met de accucapaciteit van kleine tablets en van smartphones met de grootste accu's. Wel is er een lader die de accu met 25W kan opladen.

Eerder bleek al dat er vermoedelijk een opvolger voor de TabPro aankwam. De eerste keer dat Samsung een groot evenement zal houden, is over iets meer dan twee weken, voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress.