Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 11:54, 7 reacties • Feedback

Samsung werkt aan een Windows-tablet met een scherm van 10,6". Dat blijkt uit een FCC-keuring van het apparaat met als typenummer W627. Er is verder weinig bekend over de tablet, die in de TabPro S2-lijn lijkt te vallen.

De W627 is 26,1x17,8cm groot, blijkt uit de FCC-keuring. Als de bezels aan alle kanten ongeveer gelijk zijn, duidt dat op een scherm met een beeldverhouding van 3:2. Die beeldverhouding gebruikt Samsung ook op zijn TabPro S-tablet van vorig jaar. Die heeft een 12"-oledscherm met 2160x1440 pixels.

FCC noemt wel de beelddiagonaal van 10,6", en merkt op dat het apparaat een usb-c-aansluiting heeft en wifi-ac ondersteunt. Daarnaast blijkt uit de keuring dat Samsung een aanhechtbaar toetsenbord heeft gemaakt voor de tablet.

Het is niet de enige Samsung-tablet waarover geruchten gaan. Eerdere keuringsrapporten lieten al zien dat er een 12"-variant op komst is. De tweede versie van de TabPro S heeft onder meer een Kaby Lake-processor. Ook zou Samsung een Tab S3 willen uitbrengen met Android, een Qualcomm Snapdragon 820-soc en een oledscherm.

De Zuid-Koreaanse fabrikant houdt komende zondag, voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress, een eigen evenement waarop het vermoedelijk nieuwe tablets zal presenteren. Op dat evenement zal Samsung in elk geval zijn smartphone Galaxy S8 niet aankondigen, zo zei het bedrijf eerder.