Google voegt een 'flitser' toe aan de frontcamera van de Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, 6P en 6 en Android One-telefoons via een update van de Camera-app in de Play Store. De flitser werkt door het onderste gedeelte van het scherm te laten oplichten.

In tegenstelling tot andere systemen om het scherm te gebruiken als flitser, zoals die van Apple, kiest Google ervoor om het scherm altijd opgelicht te laten, zodat gebruikers kunnen zien of gezichten bij een zelfportret zichtbaar zijn met flits, meldt 9to5 Google. De update is voor sommige gebruikers al beschikbaar in de Play Store.

Het gaat niet om fel wit licht, maar een iets warmer wit, vermoedelijk om huidtinten er beter uit te laten komen dan met wit licht gebeurt. De telefoon meldt ook 'warm licht is aan' via een melding in beeld als gebruikers de flitser aanzetten.

Daarnaast biedt de update een mogelijkheid om het sluitergeluid uit te schakelen. Het versienummer van de Camera-app is 4.3. Voorheen werkte de Google Camera op veel meer telefoons, maar de zoekgigant is gestopt met de ondersteuning van de app op toestellen waarvan het de software niet onderhoudt.